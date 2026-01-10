رانيا فريد شوقي تقدّم افتتاح الدورة الـ16 لمهرجان المسرح العربي

قدّمت الفنانة رانيا فريد شوقي حفل افتتاح الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، والذي أخرجه المخرج الكبير خالد جلال، وافتتحه باستعراض فني يجسّد تنوّع وثراء الثقافات العربية وخصوصية كل دولة مشاركة.



وتُنظم الدورة الـ16 لمهرجان المسرح العربي الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتضمّن برنامج حفل الافتتاح عرض فيلم توثيقي عن الدورة، ثم تقديم لجنة التحكيم، أعقبه إلقاء كلمة اليوم العربي للمسرح للدكتور سامح مهران، وكلمة الكاتب إسماعيل عبد الله أمين عام الهيئة العربية للمسرح، ثم كلمة وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، قبل أن يُختتم الحفل بتكريم 17 شخصية مسرحية مصرية تقديرًا لعطائهم الفني.



ويشهد المهرجان منافسة 15 عرضًا مسرحيًا من 10 دول عربية للفوز بجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إحدى أبرز الجوائز العربية في مجال المسرح، إلى جانب عرض مسرحي واحد خارج إطار المسابقة بعنوان «الجريمة والعقاب» للمخرج المصري محمود الحسيني، ويُقدَّم على مسرح الهناجر عقب حفل الافتتاح.



كما يتضمن برنامج المهرجان ندوة فكرية بعنوان «نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي»، يشارك فيها أكثر من 12 باحثًا متخصصًا، وتُعرض خلالها مجموعة من الأبحاث المحكمة التي ترصد تطورات النقد المسرحي في العالم العربي.



ويولي المهرجان اهتمامًا خاصًا بالجانب الثقافي والمعرفي، حيث يُقام معرض لإصدارات الهيئة العربية للمسرح، إلى جانب إصدار 14 كتابًا جديدًا عن المسرح المصري، تمثل إضافة مهمة للمكتبة المسرحية العربية ومرجعًا للباحثين والمهتمين.



وتشمل فعاليات الدورة أيضًا تنظيم 6 ورش تدريبية في محافظات أسوان والإسكندرية والإسماعيلية، بهدف تنمية مهارات المسرحيين الشباب ونقل الخبرات العملية في مجالات الإخراج والأداء والإنتاج المسرحي.