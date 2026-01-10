قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية مرموش وربيع| صور
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
بث مباشر .. الشوط الثاني لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا
فن وثقافة

رانيا فريد شوقي تقدّم افتتاح الدورة الـ16 لمهرجان المسرح العربي

الفنانة رانيا فريد شوقي
أوركيد سامي

قدّمت الفنانة رانيا فريد شوقي حفل افتتاح الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، والذي أخرجه المخرج الكبير خالد جلال، وافتتحه باستعراض فني يجسّد تنوّع وثراء الثقافات العربية وخصوصية كل دولة مشاركة.


وتُنظم الدورة الـ16 لمهرجان المسرح العربي الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وتضمّن برنامج حفل الافتتاح عرض فيلم توثيقي عن الدورة، ثم تقديم لجنة التحكيم، أعقبه إلقاء كلمة اليوم العربي للمسرح للدكتور سامح مهران، وكلمة الكاتب إسماعيل عبد الله أمين عام الهيئة العربية للمسرح، ثم كلمة وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، قبل أن يُختتم الحفل بتكريم 17 شخصية مسرحية مصرية تقديرًا لعطائهم الفني.


ويشهد المهرجان منافسة 15 عرضًا مسرحيًا من 10 دول عربية للفوز بجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إحدى أبرز الجوائز العربية في مجال المسرح، إلى جانب عرض مسرحي واحد خارج إطار المسابقة بعنوان «الجريمة والعقاب» للمخرج المصري محمود الحسيني، ويُقدَّم على مسرح الهناجر عقب حفل الافتتاح.


كما يتضمن برنامج المهرجان ندوة فكرية بعنوان «نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي»، يشارك فيها أكثر من 12 باحثًا متخصصًا، وتُعرض خلالها مجموعة من الأبحاث المحكمة التي ترصد تطورات النقد المسرحي في العالم العربي.


ويولي المهرجان اهتمامًا خاصًا بالجانب الثقافي والمعرفي، حيث يُقام معرض لإصدارات الهيئة العربية للمسرح، إلى جانب إصدار 14 كتابًا جديدًا عن المسرح المصري، تمثل إضافة مهمة للمكتبة المسرحية العربية ومرجعًا للباحثين والمهتمين.


وتشمل فعاليات الدورة أيضًا تنظيم 6 ورش تدريبية في محافظات أسوان والإسكندرية والإسماعيلية، بهدف تنمية مهارات المسرحيين الشباب ونقل الخبرات العملية في مجالات الإخراج والأداء والإنتاج المسرحي.

الفنان محمد صبحي

مهرجان المسرح العربي يكرم الفنان محمد صبحي بدورته 16

الفنانة رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي تقدّم افتتاح الدورة الـ16 لمهرجان المسرح العربي

فتحي عبد الوهاب

رسالة عاجلة من فتحي عبد الوهاب لـ حمادة هلال قبل عرض المداح أسطورة النهاية

بالصور

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3

تسلا Model 3
طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

تركيب جهاز اشعة

تركيب جهاز اشعة
ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

