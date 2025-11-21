قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
رياضة

أغرب جائزة شفتها في حياتي.. ناقد رياضي يعلق على فوز بيزيرا بأحسن لاعب محترف في مصر

سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على فوز خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك،  بجائزة أحسن لاعب محترف في مصر في عام 2025، في حفل جوائز (THE BEST).

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “أغرب جايزة شفتها في حياتي مش عارف ازاي بصراحة خوان بيزيرا ياخد جايزة أحسن لاعب محترف في مصر في عام 2025 ، وهو ملعبش أصلا في مصر غير 3 شهور فقط في السنة دي ومكسبشي ولا بطولة ومكانش مؤثر خالص مع الزمالك”.

وتابع: “فيه لاعيبة لعبت 12 شهر في السنة وكانت مؤثرة جدا مع بيراميدز في الفوز بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي والكأس الأفروأسيوي زي فيستون ماييلي ومحمد الشيبي ووليد الكرتي وبلاتي توريه واتنين منهم كانوا مرشحين لجايزة أفضل لاعب داخل افريقيا وواحد منهم كسبها بالفعل وهو ماييلي”.

وأضاف: “وفيه وسام أبو علي اللي لعب مع الأهلي أول 7 شهور في السنة وكان مؤثر جدا في الفوز بالدوري البطولة المهمة والصعبة جدا وكمان كان نجم وهداف الفريق في بطولة عالمية زي كاس العالم للاندية ووصل انه احترف بمبلغ خرافي بسبب تألقه الرهيب السنة دي مع الأهلي”.

الزمالك خوان بيزيرا نادي الزمالك

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
