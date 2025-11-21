أغرب جائزة شفتها في حياتي.. ناقد رياضي يعلق على فوز بيزيرا بأحسن لاعب محترف في مصر

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على فوز خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، بجائزة أحسن لاعب محترف في مصر في عام 2025، في حفل جوائز (THE BEST).

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “أغرب جايزة شفتها في حياتي مش عارف ازاي بصراحة خوان بيزيرا ياخد جايزة أحسن لاعب محترف في مصر في عام 2025 ، وهو ملعبش أصلا في مصر غير 3 شهور فقط في السنة دي ومكسبشي ولا بطولة ومكانش مؤثر خالص مع الزمالك”.

وتابع: “فيه لاعيبة لعبت 12 شهر في السنة وكانت مؤثرة جدا مع بيراميدز في الفوز بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي والكأس الأفروأسيوي زي فيستون ماييلي ومحمد الشيبي ووليد الكرتي وبلاتي توريه واتنين منهم كانوا مرشحين لجايزة أفضل لاعب داخل افريقيا وواحد منهم كسبها بالفعل وهو ماييلي”.

وأضاف: “وفيه وسام أبو علي اللي لعب مع الأهلي أول 7 شهور في السنة وكان مؤثر جدا في الفوز بالدوري البطولة المهمة والصعبة جدا وكمان كان نجم وهداف الفريق في بطولة عالمية زي كاس العالم للاندية ووصل انه احترف بمبلغ خرافي بسبب تألقه الرهيب السنة دي مع الأهلي”.