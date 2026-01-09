قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرجات الرباط تتكلم لغة إفريقيا .. الجماهير المغربية تساند لومومبا
اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان
منتخب الكاميرون يسجل رقما تاريخيا في أمم إفريقيا
هخترع حجة وانزل بالراجل واطلع انت خلص.. تفاصيل جريمة بشعة في أسيوط
ترامب: شركات النفط العالمية ستحضر إلى البيت الأبيض لمناقشة مستقبل بترول فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

العالم يستعد لأطول كسوف شمسي كلي.. ماذا يحدث في 2026؟

كسوف الشمس
كسوف الشمس
أحمد أيمن

يستعد العالم خلال أقل من عامين لمتابعة حدث فلكي استثنائي يُعد الأهم في القرن الحالي، وهو أطول كسوف شمسي كلي يمكن رؤيته على اليابسة خلال القرن الحادي والعشرين. 

يحدث هذا الحدث يوم 2 أغسطس 2027، عندما يحجب القمر الشمس بالكامل أمام الأرض، في مشهد يحول النهار إلى ليل لعدة دقائق، مما يجذب اهتمام ملايين الناس حول العالم. 

أطول كسوف شمسي كلي

سينتقل مسار الظلام الناتج عن هذا الكسوف عبر شريط واسع يشمل أجزاء من أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، بما يوفر فرصة فريدة للملايين من سكان هذه المناطق لمتابعة الظاهرة مباشرة. 

وقدّر علماء الفلك أن مدة الخسوف الكلي قد تصل إلى نحو 6 دقائق و22 ثانية في بعض النقاط على مساره، ما يجعله أطول من الكسوفات الشمسية الكلية التي حدثت في السنوات الأخيرة. 

ينشأ الكسوف الكلي للشمس عندما يتحرك القمر بين الأرض والشمس بحيث يحجب ضوء الشمس بشكل كامل عن مراقبي الأرض في منطقة محددة تعرف باسم «مسار الكسوف». 

وخلال هذه الدقائق، تتحول الأجواء إلى شبه ليل مع إمكانية رؤية الغلاف الجوي الخارجي للشمس المعروف باسم الهالة الشمسية، وهو ما يمثل فرصة نادرة للعلماء والهواة على حد سواء لمتابعة ودراسة الظاهرة. 

تفاصيل الكسوف في 2026

هذا الحدث ليس الأول في السنوات القادمة؛ فقبل ذلك، سيكون هناك كسوف حلقي في 17 فبراير 2026 يُرى في القارة القطبية الجنوبية ومناطق أخرى ساحلية، بالإضافة إلى كسوف كلي آخر في 12 أغسطس 2026 يظهر في جرينلاند وآيسلندا وأجزاء من أوروبا. 

غير أن ما يميّز كسوف 2027 هو امتداد مساره على مناطق مأهولة بكثافة وتسجيله أطول مدة رؤية كلية للشمس خلال القرن. 

ومع ذلك، يحذر الخبراء من مخاطر النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف دون وسائل حماية مناسبة، لأن ذلك يُمكن أن يُلحق أضراراً خطيرة بالشبكية وقد يؤدي إلى ما يعرف بـ«عمى الكسوف». 

لذلك يُنصح باستخدام نظارات خاصة مزودة بمرشحات شمسية معتمدة دولياً، أو مشاهدة الحدث باستخدام طرق غير مباشرة مثل تقنية الإسقاط الثقبي، التي توفر مشاهدة آمنة بدون تعريض العين لخطر الأشعة الشمسية. 

وبحسب العلماء، يمثل هذا الكسوف فرصة غير مسبوقة ليس فقط لعشاق الفلك، بل أيضاً للعلماء الذين يخططون لإجراء دراسات دقيقة حول الظواهر الشمسية وتأثيراتها على الأرض، وكذلك للملايين من المتابعين الذين ينتظرون هذا الحدث الطبيعي الاستثنائي. 

كسوف الشمس موعد كسوف الشمس كسوف الشمس 2027 كسوف شمسي نادر الظواهر الفلكية في 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

OnePlus Turbo 6

ون بلس تجهز لإطلاق سلسلة OnePlus Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير

رينو

توضيح هام من وكيل رينو بمصر .. تفاصيل

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هل مزيل الخدوش يضر طلاء سيارتك مع الوقت؟.. ​5 علامات تجعلك بحاجة لاستبدال الفرامل فورا

بالصور

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد