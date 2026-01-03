أمينة خليل: تعلمت الأمومة من «لام شمسية»

كشفت الفنانة أمينة خليل عن سر نجاح دورها فى مسلسل لام شمسية وقالت «دور نيللى كانت مش أم فقط كانت شخصية حنينة وبتعرف تسمع واتعلمت إزاى أبقى أم منها».

كما كشف أمينة خليل خلال استضافتها مع الإعلامية عبلة سلامة فى حلقة جديدة من برنامج «عندك وقت مع عبلة» والمذاع السبت على شاشة قناة mbc مصر، عن التطور الكبير فى شخصيتها مع مرور الوقت والزمن وأهمها أنها تعلمت المواجهة فى أى مشكلة أو موقف يواجهها بالذات من يتحدثون عنها بشكل سيئ.

وقالت أمينة خليل: «أعاتب فقط من أحبهم وأتقبل اعتذارهم سريعا وأعتقد أن راحة البال أهم من النجاح».