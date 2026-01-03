قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأرض تقترب من الشمس في قلب الشتاء.. ما هو الحضيض الشمسي؟

كوكب الارض
كوكب الارض
أمينة الدسوقي

مع مطلع كل عام، تمر الأرض بحدث فلكي مهم دون أن يلحظه معظم الناس ففي هذه الفترة، يصل كوكبنا إلى أقرب نقطة له من الشمس في مداره السنوي، وهي اللحظة المعروفة علميا باسم الحضيض الشمسي.

وفي عام 2026، يحدث الحضيض الشمسي في 3 يناير  ويختلف توقيت هذه الظاهرة قليلا من عام إلى آخر، بسبب عدم التطابق التام بين السنة التقويمية وحركة الأرض الفعلية حول الشمس، فيما تسهم السنوات الكبيسة في تقليل هذا الفارق.

لماذا تقترب الأرض من الشمس في الشتاء؟

قد يبدو الأمر محيرا كيف تكون الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس بينما يعيش نصف الكرة الشمالي ذروة فصل الشتاء؟

الجواب ببساطة أن الفصول لا تحددها المسافة بين الأرض والشمس، بل ميل محور الأرض البالغ نحو 23.5 درجة فهذا الميل هو العامل الأساسي الذي يتحكم في تعاقب الفصول، وليس قرب الأرض أو بعدها عن الشمس.

ما هو الحضيض الشمسي؟

لا يدور كوكب الأرض حول الشمس في مسار دائري مثالي، بل في مدار بيضاوي (إهليلجي)، تقع الشمس في أحد طرفيه وليس في مركزه تمامًا ونتيجة لذلك، تتغير المسافة بين الأرض والشمس على مدار العام.

ويعرف الحضيض الشمسي بأنه النقطة التي تكون فيها الأرض أقرب ما يمكن إلى الشمس، بينما تعرف أبعد نقطة باسم الأوج.

عند الحضيض، تبلغ المسافة بين الأرض والشمس نحو 91.4 مليون ميل، مقارنة بحوالي 94.5 مليون ميل عند الأوج في شهر يوليو ورغم هذا الفارق، فإنه غير ملحوظ بالعين المجردة، ولا يجعل الشمس تبدو أكبر حجما بشكل واضح في السماء.

ماذا يتغير عند الحضيض الشمسي؟

يزداد مقدار الطاقة الشمسية الواصلة إلى الأرض عند الحضيض بنسبة تقارب 7% مقارنة بنقطة الأوج. إلا أن هذا الارتفاع لا ينعكس على الطقس بشكل حاد، لأن تأثير ميل محور الأرض على الفصول يفوقه بكثير.

وبما أن الحضيض يحدث في يناير، فإن هذه الزيادة الطفيفة في الإشعاع تؤثر أساسا على نصف الكرة الجنوبي، حيث يكون الصيف في أوجه. ورغم ذلك، تبقى الفروقات الحرارية محدودة، خاصة أن معظم نصف الكرة الجنوبي مغطى بالمحيطات التي تمتص الحرارة وتخفف تقلبات الطقس.

سرعة الأرض أثر غير مرئي

من أبرز نتائج الحضيض الشمسي أن سرعة حركة الأرض تزداد أثناء اقترابها من الشمس. ووفقا لقوانين كبلر لحركة الكواكب، تتحرك الأرض عند الحضيض أسرع بنحو 2000 ميل في الساعة مقارنة بحركتها عند الأوج.

هذا التسارع يؤدي إلى تأثير طفيف لكنه قابل للقياس:

فصول الشتاء في نصف الكرة الشمالي تكون أقصر قليلا

فصول الصيف في نصف الكرة الجنوبي تكون أطول نسبيا.

الحضيض والمناخ عبر آلاف السنين

على المدى الزمني الطويل، يلعب الحضيض الشمسي دورا في التغيرات المناخية الكبرى فوفقا لوكالة ناسا، يتغير شكل مدار الأرض الإهليلجي تدريجيًا ضمن دورة تمتد لنحو 100 ألف عام.

لماذا يهم العلماء هذا الانزياح الصغير؟

رغم أن الحضيض الشمسي لا يسبب موجات حر ولا عواصف ثلجية، إلا أن العلماء يولونه اهتمامًا بالغا فمعرفة موقع الأرض الدقيق في مدارها أمر ضروري من أجل:

حساب مسارات الكويكبات القريبة من الأرض

تخطيط مدارات الأقمار الصناعية

تحديد مسارات مهمات الفضاء العميق

وتحرص وكالات الفضاء، مثل ناسا، على أخذ تغير سرعة الأرض وموقعها بعين الاعتبار لضمان دقة الملاحة الفضائية.

الحضيض الشمسي ذروة فصل الشتاء فصل الشتاء الأوج كوكب الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب اليوم 3-1-2026

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

موعد أذان المغرب

للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم ثانى الأيام البيض من رجب

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر.. اعرف مواقيت الصلوات اليوم 3 يناير 2026

الصدقة

الإفتاء: الصدقة مستحبة في شهر رجب ومن أراد تعجيل الزكاة فليفعل ذلك

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد