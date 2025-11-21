سيواجه اختبار حقيقي .. كاف يعلق علي مباراة بيراميدز و ريفيرز يونايتد

أكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” أن نادي بيراميدز سيواجه إختباراً حقيقيًا في مستهل مشواره بدور المجموعات بمواجهة ريفيرز يونايتد النيجيري بملعب "الدفاع الجوي" في التاسعة مساء غداً السبت ضمن منافسات الجولة الأولى .

وأكد الموقع الرسمي لـ "كاف" : “يفتتح بيراميدز مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وسط معنويات عالية بعدما توج بلقب كأس السوبر الأفريقي، وسط أداء متصاعد معتمداً على حارس المرمى أحمد الشناوي، ووليد الكرتي، والمهاجم فيستون ماييلي الحاصل على جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء هذا العام”

وأضاف: "بيراميدز سيفتقد لخدمات الثلاثي رمضان صبحي، أسامة جلال ومصطفى فتحي، لكن التوقعات لا تزال مرتفعة بعد تتويج الموسم الماضي أمام نادي ريفيرز الذي يدخل اللقاء بمعنويات دفاعية وهجوم متجدد".