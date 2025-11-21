الأهلي يحل ضيفًا على «SAK» في بطولة الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره SAK، في المباراة المقرر إقامتها في الثانية والنصف من ظهر اليوم الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ويدخل الفريق المباراة وبرصيده 22 نقطة، جمعها من الفوز في سبع مباريات، والتعادل في مباراة، وتعرض لهزيمة واحدة بالمسابقة التي استهلها بالفوز على بالم هيلز 3-0، وعلى اتحاد بسيون 9-0، وعلى رع 5-0، وخسر من مسار 2-3، ثم فاز على المصري 5-0، وعلى المقاولون العرب 6-0، وتعادل مع زد 2-2، ثم الفوز على الطيران 12-0، وعلى البنك الأهلي 5-0، مسجلًا 49 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

وتُقام منافسات الدوري هذا الموسم بنظام المجموعة الواحدة من دورين (ذهابًا وإيابًا)، في نسخة تشهد المشاركة الثانية للأهلي، بعد ظهوره الأول في الموسم الماضي، والذي أنهاه بالمركز الثاني في جدول الترتيب، إلى جانب تتويجه بلقب كأس مصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وأسماء الدمرداش طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.