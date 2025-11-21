الذكاء الاصطناعي يحدد احتياجات مصر المستقبلية من الكهرباء

أكد الدكتور أحمد الشناوي خبير الطاقة الكهربائية، أن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشبكة الذكية للكهرباء في مصر يسهم في التنبؤ باحتياجات مصر المستقبلية من الطاقة الكهربائية، استنادا إلى معدلات النمو السكاني وخطط الدولة التوسعية في المشروعات التنموية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن النظام يتعامل مع بيانات خاصة بالمشروعات الجديدة، سواء في قطاع النقل مثل المونوريل والخط السادس للمترو، أو المستشفيات والمدن الجديدة، بما يساعد في تحديد عدد المحطات المطلوب إنشاؤها ومواقعها المثلى، مثل أفضلية إقامة محطات شمسية في جنوب مصر، ومحطات الرياح على البحر الأحمر، ومحطات الدورة المركبة بجوار مناطق إنتاج الغاز الطبيعي.

وأضاف أن الشبكة الذكية تتيح تحديد معدلات الاستهلاك لكل محطة على حدة، ما يساهم في تجنب الانقطاعات وإدارة الأحمال بكفاءة أعلى. وكشف أن أقصى استهلاك تم تسجيله في أغسطس الماضي بلغ 39 ألف ميجاوات، في حين وصل إجمالي الإنتاج إلى 62 ألف ميجاوات.

ولفت إلى أن هذه المنظومة الحديثة تمكن الدولة من اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، وتعزيز جاهزية الشبكة لمواكبة التطور العمراني والاقتصادي المتسارع.