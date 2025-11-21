قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
الذكاء الاصطناعي يحدد احتياجات مصر المستقبلية من الكهرباء

إسراء صبري

أكد الدكتور أحمد الشناوي خبير الطاقة الكهربائية، أن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشبكة الذكية للكهرباء في مصر يسهم في التنبؤ باحتياجات مصر المستقبلية من الطاقة الكهربائية، استنادا إلى معدلات النمو السكاني وخطط الدولة التوسعية في المشروعات التنموية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن النظام يتعامل مع بيانات خاصة بالمشروعات الجديدة، سواء في قطاع النقل مثل المونوريل والخط السادس للمترو، أو المستشفيات والمدن الجديدة، بما يساعد في تحديد عدد المحطات المطلوب إنشاؤها ومواقعها المثلى، مثل أفضلية إقامة محطات شمسية في جنوب مصر، ومحطات الرياح على البحر الأحمر، ومحطات الدورة المركبة بجوار مناطق إنتاج الغاز الطبيعي.

وأضاف أن الشبكة الذكية تتيح تحديد معدلات الاستهلاك لكل محطة على حدة، ما يساهم في تجنب الانقطاعات وإدارة الأحمال بكفاءة أعلى. وكشف أن أقصى استهلاك تم تسجيله في أغسطس الماضي بلغ 39 ألف ميجاوات، في حين وصل إجمالي الإنتاج إلى 62 ألف ميجاوات.

ولفت إلى أن هذه المنظومة الحديثة تمكن الدولة من اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، وتعزيز جاهزية الشبكة لمواكبة التطور العمراني والاقتصادي المتسارع.

