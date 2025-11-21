الفرح تحول لجنازة.. القصةالكاملة لمصرع صياد بعيار طائش خلال حفل زفاف بقرية توشكى في أسوان

كان رايح يحتفل ويفرح مع أهله وأقاربه ، ولكن تحول الفرح لجنازة ، هكذا لقى صياد مصرعه بطلقة نارية أثناء مشاركته في حفل زفاف لأحد أقاربه بإحدى قرى شمال محافظة أسوان ، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع تفاصيل القصة الكاملة لهذه الواقعة ، عندما تلقت الجهات المعنية بأسوان بلاغاً يفيد بمصرع شخص بعيار ناري طائش ضمن الأعيرة النارية التي يتم إطلاقها في الهواء للاحتفال ، خلال مشاركته في حفل زفاف أحد أقاربه بقرية توشكى شرق التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة وذلك للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

طلق نارى

وبالتحريات الأولية تبين أن الشخص الذي لي مصرعه إثر عيار ناري طائش يدعى سعيد .س.ك 33 سنة ، من مدينة أبو سمبل ، وجاء إلى قرية توشكي شرق لحضور حفل زفاف ابن عمته.

وخلال الاحتفال بحفل الزفاف واطلاق الاعيرة النارية بشكل عشوائي في الهواء تم إصابته بعيار طائش ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض علي صاحب اطلاق الاعيرة النارية بشكل طائش في حفل الزفاف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .