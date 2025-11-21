إقبال ملحوظ من المصريين بالسعودية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب

أكد جمال الوصيف، مراسل القاهرة الإخبارية في السعودية، انطلاق عملية التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في المملكة.

وأضاف في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الجالية المصرية المقيمة بالسعودية بدأت التوافد على مقار البعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن المشاهد الحية أمام السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة تعكس حضوراً واضحاً من حشود جاءت من مدن تبعد مئات الكيلومترات للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، بمختلف الفئات والأعمار.

وتابع، أنّ داخل وخارج مقار القنصلية في جدة والسفارة في الرياض يشهدان وجود مجموعات منظمة، تضم منسقين ومنظمين يعملون على دعم مرشحيهم في دوائرهم المختلفة من المحافظات المشاركة في المرحلة الثانية.



وواصل، أن الساعات الأولى من التصويت شهدت توافداً ملحوظاً من أبناء محافظات الوجه البحري الذين قطعوا مسافات طويلة للمشاركة في العملية الانتخابية، ما يعكس حرص الجالية على أداء واجبها الوطني.



https://www.youtube.com/shorts/0fUmP5lKPes