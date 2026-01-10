قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مشروع "كوبري C19" والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة

جانب من الجوله
جانب من الجوله
آية الجارحي

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد الاعمال الجارية بمشروع إنشاء كوبري C19 والمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

 رافق الوزير مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بالمدينة التراثية، وتابع الأعمال الجارية بها التى تبلغ مساحتها 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتم تشغيل عدد منها، حيث تشتمل المدينة التراثية على مجموعة من المنشآت، ومنها (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل العديد من تلك المنشآت.

كما تفقد وزير الإسكان الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تقاطع طريق C19 مع السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن طريق C19 مع السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية، بلغت نسبة إنجاز الأعمال مرحلة متقدمة، حيث يجري حالياً تنفيذ أعمال القطاعات الصندوقية للوب 2 و3، وأعمال الحوائط الساندة، وأعمال الدهانات لجسم الكوبري الرئيسي، وأعمال الهاندريل المعدني.

المجتمعات العمرانية مدينة العلمين الجديدة c19 السكة الحديد المنطقة الجنوبية

