وزير الإسكان يتفقد مشروعات سكنية بمدينة العلمين الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، الأعمال الجاري تنفيذها ببرج LD06 أحد الأبراج الشاطئية وكمباوند مزارين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رئيس جهاز مدينة العملين الجديدة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بأعمال تنفيذ كمبوند "مزارين"، مستمعا لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع، حيث إن المشروع مُقام على مساحة ٧٠٠ فدان، ويضم نحو 7956 وحدة متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات السكنية المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء بمدينة العلمين الجديدة، ويقع على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، خطة استلام الوحدات والفيلات من الشركات بالمشروع، وموقف التسليم للحاجزين، وتشغيل المحال التجارية، موجهاَ بالعمل على الانتهاء من المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، وضغط الأعمال المتبقية.

ثم انتقل وزير الإسكان، ومرافقوه، إلى برج LD06 بإجمالى 800وحدة، وتفقد مكوناته، وهو أحد الأبراج الشاطئية السكنية الفندقية الحديثة في مدينة العلمين الجديدة، ويتميز بموقعه المتميز على الشاطئ وتجهيزه بخدمات متكاملة مثل الجراج والمطعم البانورامي، وقريبا سيتم تسليم وحداته، حيث بلغت نسبة إنجاز أعماله مرحلة متقدمة، كما تفقد المهندس شريف الشربيني نموذج للوحدات الموجودة بالبرج.