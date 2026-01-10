قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
راحة سلبية.. نادية مصطفى تكشف عن تفاصيل مرض هاني شاكر.. خاص
إلغاء ترخيصه وإحالة للنيابة| البترول : ضبط وكيل محطات بنزين يهرب أكثر من 1.1 مليون لتر سولار
مهيب عبد الهادي: الأهلي بعد بيع محمد عبد المنعم معرفش يعوضه
اخطف وإجري.. خطة حسام حسن لـ ترويض أفيال كوت ديفوار
7 أيام فقط.. إسرائيل تقـ.تل رضيعا بتركه في البرد القارس
فوز هشام إبراهيم عبد الحميد بالدائرة الأولى قسم أول المنتزه بالإسكندرية
إخلاء سبيل المتهمة بدهس الطالبة جنى بالتجمع بعد تسديد الكفالة
وول ستريت جورنال: تل أبيب تخطط لعملية برية داخل “الخط الأصفر”
فيروز تنهار من البكاء فى جنازة ابنها هلي الرحباني
الأحوال الشخصية والمطورون العقاريون أبرزها.. ملفات وتشريعات ساخنة تتصدر أجندة برلمان 2026
وزير الإسكان يتفقد مشروعات سكنية بمدينة العلمين الجديدة

وزير الاسكان خلال الجولة
وزير الاسكان خلال الجولة
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، الأعمال الجاري تنفيذها ببرج LD06 أحد الأبراج الشاطئية وكمباوند مزارين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رئيس جهاز مدينة العملين الجديدة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بأعمال تنفيذ كمبوند "مزارين"، مستمعا لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع، حيث إن المشروع مُقام على مساحة ٧٠٠ فدان، ويضم نحو 7956 وحدة متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات السكنية المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء بمدينة العلمين الجديدة، ويقع على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، خطة استلام الوحدات والفيلات من الشركات بالمشروع، وموقف التسليم للحاجزين، وتشغيل المحال التجارية، موجهاَ بالعمل على الانتهاء من المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، وضغط الأعمال المتبقية.

ثم انتقل وزير الإسكان، ومرافقوه، إلى برج LD06 بإجمالى 800وحدة، وتفقد مكوناته، وهو أحد الأبراج الشاطئية السكنية الفندقية الحديثة في مدينة العلمين الجديدة، ويتميز بموقعه المتميز على الشاطئ وتجهيزه بخدمات متكاملة مثل الجراج والمطعم البانورامي، وقريبا سيتم تسليم وحداته، حيث بلغت نسبة إنجاز أعماله مرحلة متقدمة، كما تفقد المهندس شريف الشربيني نموذج للوحدات الموجودة بالبرج.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة شريف الشربيني أبراج العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة اخبار مصر مال واعمال

رصف طريق
مسلسل مناعة
رفع اشغالات
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
