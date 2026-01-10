قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى دوائر محافظة الفيوم بانتخابات النواب
نتائج انتخابات النواب.. فوز أحمد جبيلي بقسم أول أكتوبر بالجيزة
نتائج انتخابات النواب.. فوز محمد سلطان ووسيم كمال بقسم الأهرام بالجيزة
رئيس الحكومة: مستشفي أم المصريين يُعد جزءًا من خطتنا الشاملة للتطوير
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة
رئيس وزراء بولندا: تهديدات أمريكا بالسيطرة على جرينلاند تثير التوترات بالناتو
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز أبو بكر علي غريب بالدائرة الثالثة البدرشين بالجيزة
بث مباشر | الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الـ27 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط تطلق خطة المواطن.. 14.6 مليار جنيه استثمارات مُوجهة لأسوان

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
آية الجارحي

خلال زيارتها لتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL بمحافظة أسوان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت خطة المواطن الاستثمارية للعام المالي 2026/25

و أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان لعام 2025/2026 وذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL بمنطقة وادي الصعايدة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تقوم بإعداد "وثيقة خطة المواطن" سنويًا والتي تمثل أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، وذلك في إطار جهود الوزارة في دعم مبدأ "التخطيط التشاركي وشفافية الخطة"،  لتنفيذ مستهدفات "السردية الوطنية للتنمية الشاملة".

وتتضمن الوثيقة معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في محافظات الجمهورية كافة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر تلك المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، مشيرة إلى تضمين وثيقة خطة المواطن لتكن ضمن أفضل الممارسات الدولية المُسجلة على منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت «المشاط» أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال “خطة المواطن”، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ تلك الخطة واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات “التخطيط التشاركي” وتوطين أهداف التنمية المستدامة.


الخطة الاستثمارية لمحافظة أسوان

وبلغت الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة أسوان   في خطة 2026/25 وفقًا لوثيقة خطة المواطن؛ حوالي 14.6 مليار جنيه تمثل 2.5٪؜ من الاستثمارات العامة الموزعة تغطي 290 مشروعًا تنمويًا، وتضمن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة في المحافظة أسوان 7.8 مليار جنيه لقطاع الري، و2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان، 1.2 مليار جنيه لقطاع الصحة، بالإضافة إلى 966 مليون جنيه للتنمية المحلية، وللتعليم قبل الجامعي حوالي 658 مليون جنيه، ولقطاعات أخرى حوالي 1.49 مليار جنيه.

مبادرة حياة كريمة

وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة” في محافظة أسوان
في مرحلتها الأولى فقد بلغت عدد المراكز المستهدفة 3 مراكز تمثلت في إدفو، كوم أمبو، نصر النوبة، كما بلغ عدد القرى المستهدفة 102 قرية، بإجمالي عدد سكان مستفيدين 780 ألف نسمة

كما تضمنت وثيقة خطة المواطن لمحافظة أسوان التوزيع النسبي للاعتمادات المالية على البرامج الأساسية، ليحظى تطوير خدمات البنية الأساسية بنسبة 81%، تطوير الخدمات الصحية بنسبة 5%، ونسبة 3% لكلًا من تطوير الخدمات التعليمية، وتطوير الخدمات المحلية، تطوير الخدمات الرياضية وكذلك الثقافية كلًا على حدا، بالإضافة إلى نسبة 2% لتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية.

وتناولت وثيقة خطة المواطن كذلك:"قرية فارس” بمركز كوم أمبو: كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، حيث تضمنت أهم مقومات تأهيل القرية؛  توافر كافة الخدمات والمرافق وسهولة الوصول إليها خاصة لذوي الهمم، محطة طاقة شمسية واستخدام لمبات الليد الموفرة في الإنارة، عدادات ذكية لترشيد استهلاك المياه واستخدام الري الحديث وتأهيل وتبطين  الترع، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية، والمرسى النهري والممشى السياحي، وتوافر أول مكتب بريد وفقًا لمعايير البناء الأخضر.

وتستهدف الخطة “تطوير نظم الري المُستدام” من خلال توجيه 7.8 مليار جنيه لتطوير خدمات الموارد المائية لتنفيذ 20 مشروع، كما تستهدف الخطة “إتاحة السكن اللائق“ من خلال توجيه 2.4 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان في 51 مشروع، فضلًا عن “إتاحة خدمات صحية متميزة“ من خلال توجيه  1.2 مليار جنيه لـ 17 مشروع.

كما تستهدف الخطة “تعزيز التنمية المكانية والمحلية” من خلال توجيه 966 مليون جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية لـ 101 مشروع، فضلًا عما تستهدفه الخطة للارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 658 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي لـ 17 مشروعًا وإنشاء وتطوير 696 فصلًا دراسيًا.

اسوان خطة المواطن الاستثمارية حياة كريمة كوم أمبو الخدمات الصحية نصر النوبة البناء الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

لميس الحديدي

لا وقت للمحبِطين.. لميس الحديدي تدعم منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

بيراميدز

موعد عودة بعثة بيراميدز من معسكر أبوظبي

منتخب مصر

منتخب مصر.. تاريخ استثنائي يزين سجلات كأس الأمم الأفريقية

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد