قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة ابنة الموزع الموسيقي عادل حقي
وزير الخارجية: مصر لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها الوجودية
فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية .. عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم الشرعية باليمن وسيادة ووحدة أراضيه
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط تبحث مع 35 جهة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الأردن

وزيرة التخطيط رانيا المشاط
وزيرة التخطيط رانيا المشاط
آية الجارحي

 عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا، بمشاركة 35 جهة وطنية، للتباحث حول وضع آلية للتنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة مع الأردن والتي بلغت 9 وثائق في مجالات (الاستثمار - استرداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الأثار – المالية - المشتريات الحكومية حماية المستهلك - الطلائع والشباب - معهد التخطيط القومي - التنمية المحلية - الأوقاف).

وناقش الاجتماع مخرجات اللجان الفنية المصرية الأردنية المشتركة والاجتماعات الثنائية وورش العمل التي عقدت بين البلدين خلال 2025 في مجالات (الزراعة _ النقل البري _ التنمية المحلية _ السياحة_ الهيئة العامة للرقابة الصحية _ الاكاديمية الوطنية للتدريب).

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات المصرية الأردنية، أصبحت نموذجًا للتعاون والتكامل العربي من أجل تحقيق التنمية المشتركة، خاصة وأنها تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، موضحة أنه تم خلال العام الماضي إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية مشتركة وتعمل الوزارة على تكثيف وتعزيز آليات المتابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من وثائق تحقق المصالح المشتركة لمصر مع أشقائها والدول الصديقة.

وخلال الاجتماع، رحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعقد الذي تم توقيعه بين مصر والأردن لتبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026 بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويأتي تجديد التعاقد ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الكهرباء في مصر والطاقة في الأردن، والتي تهدف إلى تزويد الجانب الأردني بكميات من الطاقة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من استثمارات شبكة الربط الكهربائي بين البلدين.

كما رحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالربط الذي تم بين مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات عالي السعة "كورال بريدج" والذي يعتبر أول كابل بحري للاتصالات مباشر يربط بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عامًا، ليكون بمثابة ربط رقمي مباشر عالي السرعة مدعم بعدد كبير من أزواج الألياف الضوئية يمر عبر خليج العقبة، وهو ما يمثل خطوة محورية في تطور البنية التحتية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط.

في سياق آخر ناقش الاجتماع استعداد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية استضافة مؤتمر عن جودة واعتماد المنشآت الصحية لأول مرة بمصر مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الأردني وتحت رعاية الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA خلال شهر نوفمبر 2026.

وأشادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمشاركة وزارة الثقافة بفرقة العريش للفنون الشعبية في مهرجان جريش للثقافة والفنون خلال الفترة 22 إلى 25 يوليو 2025، ومشاركتها أيضاً بمعرض حرف تراثية بجناح السفارات بمهرجان جريش للثقافة والفنون خلال الفترة 22 يوليو إلى 3 أغسطس 2025، وكذلك مشاركة الجانب الأردني في الدورة السابعة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والذي عقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 4–11 أكتوبر 2025.

كما تم مناقشة موقف متابعة التعاون بين الجهات الوطنية مع الجانب الأردني في مجالات (التربية والتربية والتعليم _ التعليم العالي _ الرقابة المالية _ الطيران المدني _ الشباب والطلائع _ الصناعة_ الإسكان _ الازهر الشريف – الأوقاف).

وتُعد آلية اللجان المشتركة إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار تقرير حصاد الوزارة إلى انعقاد 11 لجنة مشتركة في 2025، من بينها 5 لجان عليا هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، والتي نتج عنها أكثر من 63 وثيقة تعاون تُعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأشقائها من الدول العربية، إلى جانب انعقاد اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا، وبلغاريا، وألبانيا، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تضمنت توقيع بروتوكولات تتضمن عدد كبير من مجالات التعاون المرتقب مع تلك البلدان.

وزارة التخطيط اللجنة العليا المشتركة اللجنة المصرية الأردنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

وزير البترول

وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية

ترشيحاتنا

ايمان العاصي

التحري حول هوية سائق نقل اصطدم بسيارة شقيق إيمان العاصي

سارة خليفة

محامي أحد المتهمين بقضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة يطالب ببراءة موكله

أرشيفية

إحالة المتهمين بالاستيلاء على ممتلكات مجموعة عز العرب للجنايات

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد