التخطيط تنشر تفاصيل شراكتها مع الأمم المتحدة في 2025

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول جهود التعاون مع منظمات الأمم المتحدة خلال عام 2025، وذلك في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023 ـ 2027، والعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالأمم المتحدة باعتبارها من الدول المؤسسة.

الاستراتيجيات الوطنية والمبادرة المشتركة

أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، التي تُعد بمثابة وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة.

كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم.

تقرير الاستثمار العالمي والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم

كما تم إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، وإطلاق الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم والمعد من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يأتي في إطار الجهود المشتركة من الجانبين، حيث يوفر مرجعًا شاملًا وموحدًا للقائمين على عملية المتابعة والتقييم، لتعزيز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج وتطبيقها في وتيرة العمل اليومية، مما يحسن عملية متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، ويعزز عملية متابعة وتقييم الأثر.

النسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة

كما قامت الوزارة بإطلاق النسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة (27 تقرير) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإطلاق الأعمال الخاصة بإعداد تقرير التنمية البشرية الخاص بجمهورية مصر العربية 2026، وانعقاد ورشة العمل التحضيرية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

المبادرات متعددة الأطراف

كما تم إطلاق إحدى المبادرات الرئيسية مُتعددة الأطراف التي أعلن عنها في إشبيلية والتي تركز على "النهج القطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميا – وتشارك مصر في قيادتها (إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها).

أكاديمية شباب بلد

بالإضافة إلى تدشين أكاديمية شباب بلد بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بمشاركة أعضاء مجلس القيادة العالمي للمبادرة الدولية، تحت مبادرة «شباب بلد» والتي تمثل النسخة المصرية من المبادرة الدولية للأمم المتحدة «جيل بلا حدود».

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة

شهد عام 2025 التوقيع على وثيقة مشروع "تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك، ووثيقة مشروع "تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر" الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك.

إلى جانب وثيقة مشروع "تعزيز قدرة المجتمعات والأنظمة الغذائية الزراعية في مصر على الصمود"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بتمويل من الحكومة اليابانية، وذلك في محافظة كفر الشيخ، إلى جانب رعاية التوقيع على اتفاقية تعاون من أجل تطوير السياحة الريفية والثقافية بقنا ضمن مشروع "إحياء دندرة" بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من أجل استضافة الأكاديمية الإقليمية للقيادة بالمقر الإقليمي للمنظمة في مصر.

المشاركة في إعداد وصياغة الاستراتيجيات الوطنية

في سياق متصل شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمصفوفة مقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد ومشاركتها مع وزارة العمل للمناقشة خلال جلسات الحوار الاجتماعي، والمشاركة في المشاورات حول اعداد الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة السكان ومنظمة الصحة العالمية، وانعقاد مشاورات فنية بين الوزارة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا UNECA للاستفادة من الدعم الفني في شأن الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحليل استدامة الدين واستراتيجية إدارة الدين.

كما شاركت الوزارة في مباحثات إعداد النسخة الأولية للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، ومشاركة الوزارة في صياغة إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، علاوة على المشاركة في إعداد استراتيجية الصحة الرقمية 2025-2029، ومشاركة مرئيات الوزارة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن استضافة المركز الاستشاري الدولي المعني بتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية (UNCITRAL)، أو أحد المكاتب الإقليمية التابعة له في مصر.

كما شاركت في مراحل إعداد وصياغة الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات الوطنية والدولية المختلفة، وتنفيذًا للتكليفات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المُشاركة في مراحل اعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالإضافة إلي تسهيل مشاركة الخبرات الدولية من جانب لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في مراحل اعداد الاستراتيجية، وبمشاركة الجهات الوطنية المختلفة.

أنشطة التعاون الجنوب – جنوب والتعاون الثلاثي

واستمرارًا لجهود الوزارة في تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثة تبادل خبرات لتايلاند في شأن توطين صناعة الحرير، وذلك تحت مظلة مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة ENID، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن أكاديمية التعاون الجنوب-جنوب والتي تستضيفها القاهرة بمبادرة مشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

المحافل الدولية

شهد عام 2025 مشاركة الوزارة في المنتدى السياسي رفيع المستوي للأمم المتحدة المعني بمراجعة التقدم المحرز على مستوي أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتم إلقاء الكلمة بالإنابة من خلال المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدي الأمم المتحدة، إلى جانب المشاركة في المباحثات الدولية بشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة والهيكل المالي العالمي، ومعالجة تحديات الديون لتحقيق التنمية المستدامة، ومستقبل تمويل التنمية والتمويل المبتكر والعادل، وتمكين القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الإنمائية والتغلب علي معدلات الفقر في البلدان النامية، التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

المنتدى العربي للتنمية المستدامة



كما شاركت الوزارة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والمنظم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا – الإسكوا، إلى جانب المشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة التحضيرية الحكومية الدولية للمنتدى الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، ومنتدى الأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية المنعقد بنيويورك FFD ، والمشاركة في المنتدى الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية FfD4 المنعقد بأشبيلية ضمن الوفد المصري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.

وخلال المؤتمر شاركت الوزارة في إطلاق مبادرة منصة عمل أشبيلية، وتقرير مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالديون، ومنتدي/نادي المقترضين، ومشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب افريقيا، على خلفية مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن تنسيق مشاركة جمهورية مصر العربية في أعمال مجموعة عمل التنمية المنبثقة من مجموعة العشرين.

وكذلك مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الاجتماع الوزاري العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة المنعقد بجنوب أفريقيا، والمنظم من خلال مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة جنوب أفريقيا (رئيس مجموعة العشرين).

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط في فعاليات منتدى الأغذية العالمي بروما، والمنظم من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى جانب مشاركتها في لجنة تحكيم جوائز الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى المشاركة في اجتماعات مجلس القيادة العالمي ومجلس الإدارة العالمي للمبادرة الدولية Generation Unlimited تمثيلًا عن جمهورية مصر العربية، والذي يعقد مرتين سنويًا، وذلك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة.

وشاركت الوزارة أيضا في فعاليات المنتدى العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة، والذي شهد تنظيم جلسة رفيعة المستوي، فضلا عن مشاركة الوزارة في اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء (ICSOE) المنظم من خلال لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا UNECA تحت عنوان "تعزيز تعبئة الموارد المحلية من خلال الابتكار والتكنولوجيا في شمال أفريقيا."

في سياق متصل شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المؤتمر السنوي للمجموعة العربية للديون الذي انعقد بالقاهرة والمنظم من قبل منظمة ESCWA، بالإضافة إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات الاجتماع العاشر للجنة التنفيذية للإسكوا، واجتماعات شبكة التعاون الفني للإسكوا.