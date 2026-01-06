وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحوار المجتمعي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضم أكثر من 100 خبير متخصص، مشيرة إلى أن أبرز المخرجات تشمل تعزيز التنمية البشرية لتحقيق نمو شامل ومستدام، ووضع برنامج تنفيذي لكافة الوزارات، بالإضافة إلى برنامج تمويلي يربط الأداء التنموي بالأداء المالي.

محاور أساسية

وأضافت المشاط، خلال المؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن الملخص التنفيذي للسردية يرتكز على محاور أساسية، أهمها: استقرار الاقتصاد الكلي، التنمية الصناعية، التحول الأخضر، التجارة الخارجية، والقطاع المالي غير المصرفي، فضلاً عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ورفع كفاءة سوق العمل.