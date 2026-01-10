اخطف وإجري.. خطة حسام حسن لـ ترويض أفيال كوت ديفوار

يخوض منتخب مصر مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره كوت ديفوار، مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.



وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بعدما نجح المنتخبان في بلوغ هذا الدور عن جدارة خلال منافسات دور الـ16.



وجاء تأهل منتخب مصر عقب فوز مستحق على منتخب بنين بنتيجة 3-1، مواصلاً عروضه القوية في البطولة، فيما حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعد انتصار كبير على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب.





رهان دفاعي

يراهن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني على خوض مباراة دفاعية أمام أفيال كوت ديفوار الليلة فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.



واستقر حسام حسن على خوض لقاء كوت ديفوار بـ 7 نجوم من ذوي النزعة الدفاعية أمام أفيال كوت ديفوار وذلك من أجل إغلاق العمق أمام الهجوم الإيفواري ‘لي جانب إيقاف أجنجة المنافس التي تتمتع بالقوة فى الإختراق وإرسال التمريرات المرهقة لأي دفاعات منافسة.



الرهان الدفاعى البحت المنتظر أن يعتمد عليه حسام حسن أمام أفيال كوت ديفوار يقابله إعتماد العميد على التحولات الهجومية والمهارات الفردية لـ الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش.



الإعتماد على الهجمات المرتدة سيكون سلاح حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني لـ ترويض أفيال كوت ديفوار مساء اليوم في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.