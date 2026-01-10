قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان يتفقد مشروع "كوبري C19" والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة
400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
راحة سلبية.. نادية مصطفى تكشف عن تفاصيل مرض هاني شاكر.. خاص
إلغاء ترخيصه وإحالة للنيابة| البترول : ضبط وكيل محطات بنزين يهرب أكثر من 1.1 مليون لتر سولار
مهيب عبد الهادي: الأهلي بعد بيع محمد عبد المنعم معرفش يعوضه
اخطف وإجري.. خطة حسام حسن لـ ترويض أفيال كوت ديفوار
7 أيام فقط.. إسرائيل تقـ.تل رضيعا بتركه في البرد القارس
فوز هشام إبراهيم عبد الحميد بالدائرة الأولى قسم أول المنتزه بالإسكندرية
إخلاء سبيل المتهمة بدهس الطالبة جنى بالتجمع بعد تسديد الكفالة
وول ستريت جورنال: تل أبيب تخطط لعملية برية داخل "الخط الأصفر"
رياضة

اخطف وإجري.. خطة حسام حسن لـ ترويض أفيال كوت ديفوار

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

يخوض منتخب مصر مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره كوت ديفوار، مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بعدما نجح المنتخبان في بلوغ هذا الدور عن جدارة خلال منافسات دور الـ16.

وجاء تأهل منتخب مصر عقب فوز مستحق على منتخب بنين بنتيجة 3-1، مواصلاً عروضه القوية في البطولة، فيما حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعد انتصار كبير على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب.
 


رهان دفاعي
يراهن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني على خوض مباراة دفاعية أمام أفيال كوت ديفوار الليلة فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

واستقر حسام حسن على خوض لقاء كوت ديفوار بـ 7 نجوم من ذوي النزعة الدفاعية أمام أفيال كوت ديفوار وذلك من أجل إغلاق العمق أمام الهجوم الإيفواري ‘لي جانب إيقاف أجنجة المنافس التي تتمتع بالقوة فى الإختراق وإرسال التمريرات المرهقة لأي دفاعات منافسة.

الرهان الدفاعى البحت المنتظر أن يعتمد عليه حسام حسن أمام أفيال كوت ديفوار يقابله إعتماد العميد على التحولات الهجومية والمهارات الفردية لـ الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش.

الإعتماد على الهجمات المرتدة سيكون سلاح حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني لـ ترويض أفيال كوت ديفوار مساء اليوم في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

منتخب مصر حسام حسن كوت ديفوار محمد صلاح عمر مرموش

