راحة سلبية.. نادية مصطفى تكشف عن تفاصيل مرض هاني شاكر.. خاص

كشفت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد تعرضه أزمة صحية تسببت فى تأجيل حفله الذى كان من المقرر أن يقام 23 يناير الحالى بالشيخ زايد.

وقالت نادية مصطفى فى تصريح خاص لـ صدى البلد : هاني شاكر أجرى عملية جراحية بسيطة فى العمود الفقري منذ أيام داخل إحدى المستشفيات وخرج بعدها متجها الى منزله لاستكمال العلاج حيث يتطلب الأمر راحة سلبية حتى يستعيد عافية.

وأضافت نادية مصطفى : هاني شاكر بحالة صحية جيدة حاليا ويتلقى العلاج فى منزله.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن الموعد الجديد للحفل، والذى يقام فى 2 أبريل على نفس المسرح.

هاني شاكر يكشف حقيقة امتلاكه ثروة مالية ضخمة

وكشف الفنان هانى شاكر حقيقة امتلاكه ثروة مالية ضخمة تتعدى المليار جنيه مصري، وفقا لما تم تداوله على مواقع التوصل الاجتماعي.

وقال هانى شاكر، خلال لقائه ببرنامج “المسار” تقديم الإعلامي رودولف عبر قناة LBC، إنه ليس له أى مهنة أخرى يكسب من خلالها المال غير مهنة الفن.

وأضاف أن المعلومات التى تفيد بأن ثروته تصل لمليار و٦٥٠ مليون جنيه مصري، هى معلومات ليس لها اى علاقة بالحقيقة، معلقا: “دا كلام مستحيل، هو أنا باخد من الحفلة كام وبصرف على بيتي وحياتى وفرقتى إزاي، مفيش حد بيعتمد على الفن بس عنده المبالغ دى، لازم يكون عنده عمل تانى عشان يوصلك للأرقام دى".

وعن أكبر مبلغ دفعه هانى شاكر ، قال إن شراء فيلته الأخيرة كلفته ٥٠ مليون جنيه، وهذا أكبر مبلغ صرفه.

أغانى هانى شاكر

كان هانى شاكر قد طرح في الأول من سبتمبر الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغانٍ، هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

وطرح مؤخراً أغنيته الجديدة "انسى اللي خان" عبر جميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإطلالة الجديدة للفنان.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.