قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإسكان يتفقد مشروع "كوبري C19" والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة
400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
راحة سلبية.. نادية مصطفى تكشف عن تفاصيل مرض هاني شاكر.. خاص
إلغاء ترخيصه وإحالة للنيابة| البترول : ضبط وكيل محطات بنزين يهرب أكثر من 1.1 مليون لتر سولار
مهيب عبد الهادي: الأهلي بعد بيع محمد عبد المنعم معرفش يعوضه
اخطف وإجري.. خطة حسام حسن لـ ترويض أفيال كوت ديفوار
7 أيام فقط.. إسرائيل تقـ.تل رضيعا بتركه في البرد القارس
فوز هشام إبراهيم عبد الحميد بالدائرة الأولى قسم أول المنتزه بالإسكندرية
إخلاء سبيل المتهمة بدهس الطالبة جنى بالتجمع بعد تسديد الكفالة
وول ستريت جورنال: تل أبيب تخطط لعملية برية داخل “الخط الأصفر”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راحة سلبية.. نادية مصطفى تكشف عن تفاصيل مرض هاني شاكر.. خاص

هاني شاكر
هاني شاكر
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد تعرضه أزمة صحية تسببت فى تأجيل حفله الذى كان من المقرر أن يقام 23 يناير الحالى بالشيخ زايد. 

وقالت نادية مصطفى فى تصريح خاص لـ صدى البلد : هاني شاكر أجرى عملية جراحية بسيطة فى العمود الفقري منذ أيام داخل إحدى المستشفيات وخرج بعدها متجها الى منزله لاستكمال العلاج حيث يتطلب الأمر راحة سلبية حتى يستعيد عافية. 

وأضافت نادية مصطفى : هاني شاكر بحالة صحية جيدة حاليا ويتلقى العلاج فى منزله. 

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن الموعد الجديد للحفل، والذى يقام فى 2 أبريل على نفس المسرح.

هاني شاكر يكشف حقيقة امتلاكه ثروة مالية ضخمة

وكشف الفنان هانى شاكر حقيقة امتلاكه ثروة مالية ضخمة تتعدى المليار جنيه مصري، وفقا لما تم تداوله على مواقع التوصل الاجتماعي.

وقال هانى شاكر، خلال لقائه ببرنامج “المسار” تقديم الإعلامي رودولف عبر قناة LBC، إنه ليس له أى مهنة أخرى يكسب من خلالها المال غير مهنة الفن.

وأضاف أن المعلومات التى تفيد بأن ثروته تصل لمليار و٦٥٠ مليون جنيه مصري، هى معلومات ليس لها اى علاقة بالحقيقة، معلقا: “دا كلام مستحيل، هو أنا باخد من الحفلة كام وبصرف على بيتي وحياتى وفرقتى إزاي، مفيش حد بيعتمد على الفن بس عنده المبالغ دى، لازم يكون عنده عمل تانى عشان يوصلك للأرقام دى".

وعن أكبر مبلغ دفعه هانى شاكر ، قال إن شراء فيلته الأخيرة كلفته ٥٠ مليون جنيه، وهذا أكبر مبلغ صرفه.

أغانى هانى شاكر

كان هانى شاكر قد طرح في الأول من سبتمبر الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغانٍ، هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

وطرح مؤخراً أغنيته الجديدة "انسى اللي خان" عبر جميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإطلالة الجديدة للفنان.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

نادية مصطفى الفنانة نادية مصطفى نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر الفنان هاني شاكر مرض هاني شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

حادث تصادم بالصحراوي

وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

ترشيحاتنا

الأهلي

تعرف على بدلاء الأهلي أمام فاركو في كأس عاصمة مصر

السنغال

أسود التيرانجا.. نسخة استثنائية في 2025 | سلسلة 16 مباراة بلا هزيمة

ياسين بونو

أرقام تاريخية.. بونو يقترب من عرش الحضري أفريقيا

بالصور

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

منهم هند صبري ومنة شلبي.. صراع النجوم فى سباق رمضان بمسلسلات 15 حلقة

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

حملة لرفع الاشغالات بميدان عرابي ونفق المحطة وشارعي البوسطه وفاروق بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد