الموت يفجع المخرج كريم الشناوي فى وفاة عمه

أعلن المخرج كريم الشناوي وفاة عمه، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب كريم الشناوي: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي العزيز، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة والعزاء في مقابر العائلة بمحافظة الشرقية، وأطلب الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقد خرج المخرج كريم الشناوي عن صمته ليكشف تفاصيل تغيير نهاية فيلمه "السادة الأفاضل"، والذى يعرض حاليا فى السينمات، ويقوم ببطولته أشرف عبد الباقي وطه دسوقى.

وقال كريم الشناوي، في مقابلة مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة “نجوم FM”: “نهاية فيلم السادة الأفاضل اتغيرت لأننا كنا مختلفين، والرقابة اعترضت عليها، بس ما دخلناش معاهم في معركة، رغم إنّي بحب الرقابة جدًا، وكل مرة بقول يا رب الرقابة تتلغي، وده مالوش علاقة بعبد الرحيم كمال، وممكن يكون هو كمان عنده نفس الأمنية”.

من ناحية أخرى، أعرب الفنان طه دسوقي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فيلم "السادة الأفاضل"، مؤكدًا أن التجربة كانت من أهم وأمتع محطاته الفنية، خاصة لما شهدته من تعاون بين عدد كبير من النجوم وصناع العمل الذين اجتمعوا على هدف واحد هو تقديم مشروع مميز يعتمد على القصة والحدوتة كعنصر البطولة الحقيقي.

وقال طه دسوقي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج “سبوت لايت”، المذاع على قناة “صدى البلد”: "أنا بصراحة مبسوط أوي أوي أوي بالتجربة دي، وسعيد إن أنا بعمل فيلم فيه كل النجوم دول وكلهم مجتمعين عشان يعملوا مشروع هو البطل فعلًا، البطل فيه الحدوتة والبطل فيه الحكاية اللي كلنا اجتمعنا عشان نعملها ونقدمها".

وأضاف: “بصراحة هو كل حاجة فيه غلط دي حقيقة، يعني مفيش خطة في الفيلم ده كملت بصراحة”.

وتحدث دسوقي عن شخصيته في الفيلم قائلًا: "أنا بعمل دور اسمه (جهوري)، سعدت وتشرفت برضو إن أنا أشتغل مع، أو يعني معظم مشاهدي كانت مع علي صبحي وميشيل، عاملين تريو كده منتهى العبط اللي في الدنيا".

كما تطرق إلى كواليس التصوير التي وصفها بالمريحة والمليئة بالاحترام والتعاون بين فريق العمل، موضحًا: "صعوبة بجد يعني لأ.. الفيلم كانت كل كواليسه مريحة، الشغل مع أساتذة كبار زي أستاذ أشرف عبد الباقي وأستاذ بيومي وتايسون وشاهين يعني ناس كتير أوي أوي أوي نجوم بصراحة كان كله بيشتغل زي ما نكون في مسرح، اللي هو كل واحد عارف دخلته فين ومشيته فين وأستاذ كريم الشناوي طبعًا هو اللي كان محافظ على إن الانسيابية دي تحصل ما بينا كلنا يعني".

وأشاد الممثل الشاب بالمخرج كريم الشناوي، واصفًا إياه بأنه من المخرجين الذين يعرفون كيف يتعاملون مع الممثل ويمنحونه الثقة والإحساس بأهمية دوره داخل العمل، قائلاً: "كريم الشناوي من المخرجين اللي بيحبوا الممثل وبيعرفوا يحسسوا كل ممثل بأهمية دوره في المشروع، فده أحب أشتغل معاه جدًا جدًا جدًا".

وفي ختام حديثه، كشف طه دسوقي عن تحضيره لعمل سينمائي جديد، قائلًا: "بحضر لفيلم إن شاء الله إخراج محمد الزيات، معنديش أي معلومات عنه دلوقتي أقدر أقولها لك بس هو ده الحاجة الوحيدة اللي بحضرلها إن شاء الله".