كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل الممثل الشاب أحمد عماد، الشهير بشخصية كاظم، في فيلم الدادة دودي، بزفافه مساء أمس، بحضور الأهل والأصدقاء.

واحيا الفنان رامي صبري حفل زفاف أحمد عماد، بباقة من أروع الأغنيات للعروسين.

حفل زفاف أحمد عماد

وكان قد عقد الفنان أحمد عماد أو الطفل كاظم أحد ابطال فيلم "الدادة دودى" قرانه على فتاة خارج الواسط الفني مما خلق حالة من الجدل الواسع.

واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء وظهر أحمد عماد أو الطفل كاظم بملامح مختلفة عن التى ظهر بها فى الفيلم الشهير الذى قامت ببطولته ياسمين عبد العزيز.

يذكر أن أحمد عماد شارك فى عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل «يوميات ونيس»، إلى جانب الفنان يحيى الفخرانى فى مسلسل «الليل وآخره».

