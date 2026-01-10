قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
هبوط حاد في أسعار الكاكاو مع لجوء المصدرين للتحوط ضد موسم الحصاد
ملف الدفاع بـ الأهلي مفتوح .. الجزار يقترب ورياض فى الطريق .. وصبحي ورشدان تحت المتابعة
برد طوبة يعود بقوة.. أسبوع شتوي قاسٍ يسيطر على مصر فى هذا الموعد
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
دينا نجم : حكاية "لا ترد ولا تستبدل" بدأت من 4 سنوات

مسلسل لا ترد ولا تستبدل
مسلسل لا ترد ولا تستبدل
سعيد فراج

نشرت المؤلفة دينا نجم منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتحدث فيه عن تجربتها الأخيرة من خلال مسلسل “لا ترد ولا تستبدل”. 

وقالت دينا نجم : خلصت حكاية قريبة من قلبي -لا ترد ولا تستبدل- الحكاية بدأت من 4 سنين، تحديدا في يناير 2022، لما عرفت أن صديق ليا اكتشف أن عنده مشكلة كبيرة في الكلى.. وبعدها بفترة عمل عملية زرع وبقى كويس الحمد لله.

وأضافت دينا نجم : في أبريل 2023، صديقي بعت لي يسألني إذا كنت فكرت أكتب عمل درامي عن تجربة غسيل الكلى والزراعة.. رديت عليه بـ screenshot من النوتس عندي في الموبايل أني كاتبة الموضوع دا ضمن مجموعة مواضيع نفسي أكتب عنها.. عرضت الفكرة على سمر، أختي وشريكتي في الكتابة، تحمست جدا ومن هنا بدأت الرحلة.. زيارات لا تنتهي للمستشفيات والعيادات.. قعدات طويلة مع دكاترة في تخصصات مختلفة.. قعدات مع مرضى عدوا بالتجربة الصعبة دي.. زيارات لوحدات الغسيل.. قعدات مع متبرعين خاضوا التجربة بالفعل.

دينا نجم: لا ترد ولا تستبدل أصعب رحلة 

وأوضحت دينا نجم : يمكن كانت أطول وأصعب رحلة بحث عديت بيها من أول ما بدأت أكتب رغم أني بعمل ده في كل مسلسل بشتغل عليه بس بسبب صعوبة الموضوع وإحساسنا بالمسئولية أننا نوصل الحاجات زي ما هي بالظبط في الحقيقة، استثمرنا كتير جدا في مرحلة البحث ما قبل الكتابة، وده ينطبق كمان على البحث في مشكلة مكة اللي كانت برضه بالنسبة لنا مهم انها توصل على حقيقتها، بعدها أخدنا أنا وسمر قرار جريء شوية.. وهو أننا نكتب المسلسل من قبل ما نبقى متعاقدين على تنفيذه.. وكانت مخاطرة كبيرة.. بالذات عشان طبيعة المسلسل وصعوبته.. بس إحنا كنا حابين ناخد كل وقتنا في خلق العوالم ورسم الشخصيات بكل تفاصيلها وأبعادها وكتابة الحلقات حسب تصورنا إحنا.. عملنا كده فعلا.

وأشارت دينا نجم : كتير جدا واحنا شغالين، بيجيلنا التساؤل المخيف: ماذا لو؟ ماذا لو المسلسل عمره ما اتعمل؟ لو قالوا لنا كئيب؟ لو مفيش ممثلين تحمسوا له؟ لو مفيش مُخرج حب المشروع؟ أسئلة كتير وشكوك كبيرة كانت بتطاردنا طول الوقت ومراحل إحباط أحيانا ولحظات من اليأس ثم لحظات من الأمل بس الثابت في كل ده اننا كنا دايما بنطمن بعض أنا وسمر ان مفيش مجهود بيضيع عند ربنا.. البوست ده إهداء أولا لصديقي.. اللي كان الملهم الأول ليا.. بدعي له بالصحة طول العمر وبشكره من قلبي على كل مساعدته.

وتحدثت دينا نجم : إهداء لكل من يعاني من أي من الأزمات اللي اتقدمت في المسلسل أنتم الأبطال الحقيقيين، ويا رب نكون قدرنا نعبر عن معاناتكم بشكل خلاكم تحسوا أنكم مش لوحدكم وأنكم متشافين ومسموعين ومتقدرين.. بنحبكم جدا.

دينا نجم المؤلفة دينا نجم مسلسل لا ترد ولا تستبدل

