تعرضت للإجهاض مرتين.. درة تثير قلق جمهورها في أحدث ظهور

سارة عبد الله

كشفت الفنانة درة، عن تعرضها للإجهاض، من خلال تعليقها على منشور صديقتها التي فقدت جنينها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت درة تعليقا لصديقتها: “أشعر بكِ يا ريم، لقد مررتُ بنفس التجربة مرتين للأسف، وكانت مؤلمة للغاية. كل دعمي لكِ ولجميع النساء. بارك الله فيكِ وفي عائلتكِ”.

تعليق درة 

ونشرت النجمة درة  مجموعة صور جديدة من كواليس مسلسل علي كلاي  لتشويق جمهورها  لـ شخصية ميادة التي تجسدها والبطلة الرئيسية لمسلسل علي كلاي مع الفنان أحمد العوضي.

 وتؤدي درة في مسلسل علي كلاي دور ميادة زوجة علي (أحمد العوضي) ومحور صراع رئيسي خلال مواجهته لمنافسيه وأعدائه في المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل على كلاي بجانب درة والعوضي عدد كبير من النجوم، من بينهم: طارق الدسوقي، انتصار، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، رحمة محسن، سارة بركة، محمد ثروت، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبد الخالق، ريم سامي، عمر رزيق وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام؛ ومن إنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي).

الفنانة درة انستجرام مسلسل علي كلاي

