درة تشارك جمهورها بصور من كواليس مسلسل علي كلاي | شاهد

نشرت النجمة درة مجموعة صور جديدة من كواليس مسلسل علي كلاي لتشويق جمهورها لـ شخصية ميادة التي تجسدها والبطلة الرئيسية لمسلسل علي كلاي مع الفنان أحمد العوضي.

وتُظهر الصور الجديدة النجمة درة في ملابس شخصية ميادة والتي تبدو من منطقة شعبية وترتدي ملابس تبرز جمالها بألوان مختلفة.

وتؤدي درة في مسلسل علي كلاي دور ميادة زوجة علي (أحمد العوضي) ومحور صراع رئيسي خلال مواجهته لمنافسيه وأعدائه في المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل على كلاي بجانب درة والعوضي عدد كبير من النجوم، من بينهم: طارق الدسوقي، انتصار، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، رحمة محسن، سارة بركة، محمد ثروت، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبد الخالق، ريم سامي، عمر رزيق وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام؛ ومن إنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي)