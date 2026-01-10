قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موقع صدى البلد ينعى والد الزميل محمود زيكا
نشرة الاقتصاد.. أسعار الذهب وفرص استثمارية بالعبور والعاشر وطيبة
غيابات منتخب مصر أمام كوت ديفوار.. كيف يدير حسام حسن الأزمة؟
شكاوى من صعوبة الأسئلة بأول أيام امتحانات نصف العام ببعض المحافظات
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
هاني شاكر يتعرض إلى أزمة صحية مفاجئة تتسبب فى تأجيل حفله

سعيد فراج

تعرض الفنان هاني شاكر إلى أزمة صحية مفاجئة، ما تسبب فى تأجيل حفله الذى كان من المقرر أن يقام على مسرح تياترو أركان يوم 23 يناير الحالى. 

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن الموعد الجديد للحفل، والذى يقام فى 2 أبريل على نفس المسرح. 

هاني شاكر يكشف حقيقة امتلاكه ثروة مالية ضخمة

وقد كشف الفنان هانى شاكر حقيقة امتلاكه ثروة مالية ضخمة تتعدى المليار جنيه مصري، وفقا لما تم تداوله على مواقع التوصل الاجتماعي.

وقال هانى شاكر، خلال لقائه ببرنامج “المسار” تقديم الإعلامي رودولف عبر قناة LBC، إنه ليس له أى مهنة أخرى يكسب من خلالها المال غير مهنة الفن.

وأضاف أن المعلومات التى تفيد بأن ثروته تصل لمليار و٦٥٠ مليون جنيه مصري، هى معلومات ليس لها اى علاقة بالحقيقة، معلقا: “دا كلام مستحيل، هو أنا باخد من الحفلة كام وبصرف على بيتي وحياتى وفرقتى إزاي، مفيش حد بيعتمد على الفن بس عنده المبالغ دى، لازم يكون عنده عمل تانى عشان يوصلك للأرقام دى".

وعن أكبر مبلغ دفعه هانى شاكر ، قال إن شراء فيلته الأخيرة كلفته ٥٠ مليون جنيه، وهذا أكبر مبلغ صرفه.

أغانى هانى شاكر

كان هانى شاكر طرح في الأول من سبتمبر الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغانٍ، هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

وطرح مؤخراً أغنيته الجديدة "انسى اللي خان" عبر جميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإطلالة الجديدة للفنان.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
قافلة طبية
إكس تغير العلم الإيراني
قافلة طبية
