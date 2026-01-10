فؤاد عبد الواحد يستعد لألبومه الجديد "FOUAD26"

أعلن الفنان فؤاد عبد الواحد، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعداده لطرح ألبومه الغنائي القادم، والذي اختار له عنوان "FOUAD26"، متضمنًا تعاونات مميزة مع أهم صُنّاع الأغنية الخليجية والعربية من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين.

ويأتي هذا الألبوم المرتقب بالتعاون مع شركة Warner Music العالمية، التي أعلنت بدورها عبر حساباتها الرسمية عن هذا التعاون، والتي ستتولى من خلاله توزيع العمل عبر كافة المنصات الموسيقية العربية والعالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز وصول الألبوم إلى شريحة واسعة من المستمعين في مختلف الدول العربية والعالمية.

وقد اكتفى "نجم الخليج" بنشر الشعار الخاص بالألبوم مرفقًا بكلمة (Soon)، إيذانًا ببدء العدّ التنازلي لإطلاق العمل الذي ينتظره جمهوره قريبًا، دون الإفصاح عن تفاصيل المحتوى الموسيقي حتى الآن، علمًا بأن الألبوم خضع لجلسة تصوير احترافية وعالمية، من خلال الغلاف الأوّلي الذي تم نشره مرفقًا بكلمة (Soon)..

أحدث أغاني فؤاد عبد الواحد

طرح الفنان فؤاد عبد الواحد، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "غيابك يوم"، وحصد أول مليون مشاهدة خلال وقت قياسي، متصدراً قائمة التريند في يوتيوب في السعودية وعدد من دول الخليج، حيث جدد بها تعاونه الفني مع الملحن عزوف، في لقاء جديد يُضيف إلى رصيدهما من النجاحات المشتركة السابقة، حيث جاءت الأغنية من كلمات الشاعر تركي المشيقح، بتوزيع أنيق حمل توقيع مشاري أبو جواد، ومكس وماستر جاسم محمد.

وقد قدم فؤاد عبد الواحد المنفردة الجديدة "غيابك يوم" بأداء عالٍ في الإحساس، يمزج فيه بين العذوبة والقوة، ويُعيد التأكيد على مكانته كصوت قادر على ترجمة مشاعر الحب والفقد بحس مرهف، يُلامس أعماق المستمعين، حيث يُفتتح العمل بمشاعر دفّاقة تصف ألم الغياب بصورة شاعرية، يقول فيها:

غيابك يوم واحد في عيوني ياحبيبي سنين ياليتك تاخذ اشواقي معك وتخفف احزاني ولا تسمع من العاذل ولا تسمع من الواشين انا سكرت دون اللي حكابك كل بيباني.