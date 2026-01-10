قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فؤاد عبد الواحد يستعد لألبومه الجديد "FOUAD26"

بوستر ألبوم فؤاد عبد الواحد
بوستر ألبوم فؤاد عبد الواحد
سعيد فراج

أعلن الفنان فؤاد عبد الواحد، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعداده لطرح ألبومه الغنائي القادم، والذي اختار له عنوان "FOUAD26"، متضمنًا تعاونات مميزة مع أهم صُنّاع الأغنية الخليجية والعربية من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين.

ويأتي هذا الألبوم المرتقب بالتعاون مع شركة Warner Music  العالمية، التي أعلنت بدورها عبر حساباتها الرسمية عن هذا التعاون، والتي ستتولى من خلاله توزيع العمل عبر كافة المنصات الموسيقية العربية والعالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز وصول الألبوم إلى شريحة واسعة من المستمعين في مختلف الدول العربية والعالمية.

وقد اكتفى "نجم الخليج" بنشر الشعار الخاص بالألبوم مرفقًا بكلمة (Soon)، إيذانًا ببدء العدّ التنازلي لإطلاق العمل الذي ينتظره جمهوره قريبًا، دون الإفصاح عن تفاصيل المحتوى الموسيقي حتى الآن، علمًا بأن الألبوم خضع لجلسة تصوير احترافية وعالمية، من خلال الغلاف الأوّلي الذي تم نشره مرفقًا بكلمة (Soon)..

أحدث أغاني فؤاد عبد الواحد 

طرح الفنان فؤاد عبد الواحد، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "غيابك يوم"، وحصد أول مليون مشاهدة خلال وقت قياسي، متصدراً قائمة التريند في يوتيوب في السعودية وعدد من دول الخليج، حيث جدد بها تعاونه الفني مع الملحن عزوف، في لقاء جديد يُضيف إلى رصيدهما من النجاحات المشتركة السابقة، حيث جاءت الأغنية من كلمات الشاعر تركي المشيقح، بتوزيع أنيق حمل توقيع مشاري أبو جواد، ومكس وماستر جاسم محمد.

وقد قدم فؤاد عبد الواحد المنفردة الجديدة "غيابك يوم" بأداء عالٍ في الإحساس، يمزج فيه بين العذوبة والقوة، ويُعيد التأكيد على مكانته كصوت قادر على ترجمة مشاعر الحب والفقد بحس مرهف، يُلامس أعماق المستمعين، حيث يُفتتح العمل بمشاعر دفّاقة تصف ألم الغياب بصورة شاعرية، يقول فيها:

غيابك يوم واحد في عيوني ياحبيبي سنين  ياليتك تاخذ اشواقي معك وتخفف احزاني  ولا تسمع من العاذل ولا تسمع من الواشين انا سكرت دون اللي حكابك كل بيباني.

فؤاد عبد الواحد أغاني فؤاد عبد الواحد الفنان فؤاد عبد الواحد ألبوم فؤاد عبد الواحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

هاني شاكر

هاني شاكر يتعرض إلى أزمة صحية مفاجئة تتسبب فى تأجيل حفله

محمد رياض

محمد رياض رئيسا للمهرجان القومي للمسرح المصري

درة

تعرضت للإجهاض مرتين.. درة تثير قلق جمهورها في أحدث ظهور

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد