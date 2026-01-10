قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شكاوى من صعوبة الأسئلة بأول أيام امتحانات نصف العام ببعض المحافظات
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد رياض رئيسا للمهرجان القومي للمسرح المصري

محمد رياض
محمد رياض
سعيد فراج

قرر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تجديد الثقة فى الفنان محمد رياض ليتولى رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري. 

وقد أعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان عن تجديد الثقة وصدور قرار بتوليه منصف رئيس المهرجان فى دورته الجديدة المقرر إقامتها فى 2026. 

محمد رياض يعتذر عن مسلسل عليا

وقد أعلن الفنان محمد رياض اعتذاره من المشاركة فى مسلسل “عليا” بعد ان كان من المقرر ان يشارك فى بطولته.

وكتب محمد رياض عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، “اعتذرت عن مسلسل عليا واتمني كل التوفيق لأسرة المسلسل”.

محمد رياض فى رمضان ٢٠٢٥

وشارك الفنان محمد رياض فى ماراثون رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل قلع حجر٢ ، وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل قلع حجر

ومسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي

مسلسل لن أعيش فى جلباب ابي٢

وكان اعلن الفنان عمر محمد رياض عن مفاجاة لعشاق مسلسل “لن اعيش فى جلباب أبي” وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عمر محمد رياض : قالوا إن الحكاية خلصت بس فى حكايات.. بتختار هي ترجع بنفسها.. لن أعيش فى جلباب أبي 2".

وياتى إعلان تقديم جزء ثان من مسلسل “لن اعيش فى جلباب أبى” بعد عرض المسلسل ما يقرب من 30 عاما.

مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، أحد أهم المسلسلات الاجتماعية في تاريخ الدراما، ليس في حقبة التسعينيات فحسب، بل وعلى مر الزمان، فلا زال الجيل الحالي يستعين بشخصياته، ومشاهده في رسم الكوميكسات على وسائل التواصل الاجتماعي.

