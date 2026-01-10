قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لمواجهة منتخب ساحل العاج (كوت ديفوار) في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام حاليًا بالمغرب على ملعب أدرار بمدينة أغادير في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وسط ترقب جماهيري كبير.

ويقترب محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم من تحقيق رقم قياسي تاريخي في البطولة قبل مواجهة كوت ديفوار حيث يتساوى حاليًا مع ثلاثة لاعبين على لقب الأكثر تسجيلا أمام عدد مختلف من المنتخبات، برصيد 10 منتخبات مختلفة سجل أمامها أهدافه في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

ويتشارك صلاح هذا الرقم مع الغاني أندريه أيو والإيفواري ديدييه دروجبا، بينما كان الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو قد سجل أمام 10 منتخبات أيضًا، لكنه يتفوق في الرصيد الإجمالي بعدد 18 هدفًا.

ويمثل صلاح اللاعب الوحيد بين هؤلاء المشارك في نسخة 2025 مما يمنحه فرصة الانفراد بالرقم القياسي إذا نجح في هز شباك كوت ديفوار الليلة ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية يسجل أمام 11 منتخبنا مختلفا.

وسجل صلاح أهدافه عبر نسخ البطولة المختلفة على النحو التالي:

نسخة 2017: أمام غانا وبوركينا فاسو

نسخة 2019: أمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا

نسخة 2021: أمام غينيا بيساو والمغرب

نسخة 2023: أمام موزمبيق

النسخة الحالية 2025: أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا وبنين

مواجهة هجومية مرتقبة

وتجمع مباراة مصر وكوت ديفوار بين اثنين من أقوى خطوط الهجوم في تاريخ كأس الأمم الأفريقية مما يجعل اللقاء اختبارا حقيقيا للقدرات الهجومية للفريقين وسط ترقب جماهيري واسع وإثارة متوقعة حيث يسعى كل منتخب لمواصلة

الانتصارات والتقدم نحو نصف النهائي.

ويتصدر منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 181 هدفا خلال مشاركته في 27 نسخة سابقة، وهو رقم يعكس قوة الهجوم المصري واستمراريته على مدى عقود من المنافسة القارية مع إمكانية زيادته في النسخة الحالية بعد تسجيل 6 أهداف حتى الآن توزعت بين دور المجموعات ودور ثمن النهائي.

ويأتي منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد 160 هدفا يليه نيجيريا ثالثا بـ 158 هدفا ثم الكاميرون رابعا بـ 148 هدفا فيما يحتل منتخب غانا المركز الخامس برصيد 138 هدفا في صراع هجومي محتدم على اللقب مع دخول البطولة مرحلة الأدوار الإقصائية.

محمد صلاح منتخب مصر منتخب كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا

