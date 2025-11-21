التضامن تمثل مصر في ورشة العمل المتخصصة حول "نظام المتابعة والتقييم المرقمن لأنظمة وخطط الحماية الاجتماعية" بالأردن

مثلت وزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في ورشة العمل المتخصصة حول نظام المتابعة والتقييم المرقمن لأنظمة وخطط الحماية الاجتماعية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية بالشراكة مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية وافتتحت فعالياتها وزيرة التنمية الاجتماعية الاردنية وفاء بني مصطفى، وبمشاركة واسعة من ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية في عدد من الدول العربية.

وشارك الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ممثلا لوزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات الورشة التي عقدت فى إطار التعاون العربي المشترك لتعزيز قدرة العاملين في مجال الحماية الاجتماعية على استخدام البيانات المستمدة من إطار الرصد الميداني، وفهم كيفية الحصول على البيانات المدققه وآليات استخدامها، ضمن الإطار التنفيذي ودعم عمليات التخطيط وتعزيز الاتصال على المستوى الإقليمي، كذلك تعزيز المفاهيم حول الرقمنة وتحديد وتطوير استراتيجيات وخطط وأنظمة الحماية الاجتماعية.

كما تناولت الورشة تطوير فهم أعمق للاستخدام الفعال للبيانات وتحليلها ودعم اتخاذ القرار، كما تم التدريب على استخدام نظام Monitoring DFA، مع التركيز على شرح كيفية بناء مؤشرات الاداء وتحليل البيانات .

وعلى هامش اعمال الورشة وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية استقبلت ختام شنيكات مدير عام صندوق المعونة الوطنية، الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية فى زيارة ميدانية للصندوق.

واستعرض عبد الرحمن التجربة المصرية وجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير برامج الحماية الاجتماعية خاصة برنامج "تكافل وكرامة" واضطلع على التجربة الأردنية وجهود صندوق الإعانة الوطني في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد وبرامج التمكين الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات للأُسر المُستفيدة.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بما تشهده نظم الحماية الاجتماعية في الأردن من تطور، مؤكدًا على التعاون الوثيق وتبادل الخبرات بين الجانبين دعما لتطوير نظم الحماية بين الدول العربية.