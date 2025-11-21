قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تمثل مصر في ورشة العمل المتخصصة حول "نظام المتابعة والتقييم المرقمن لأنظمة وخطط الحماية الاجتماعية" بالأردن

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

مثلت وزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في ورشة العمل المتخصصة حول نظام المتابعة والتقييم المرقمن لأنظمة وخطط الحماية الاجتماعية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية  بالشراكة مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية وافتتحت فعالياتها وزيرة التنمية الاجتماعية الاردنية وفاء بني مصطفى، وبمشاركة واسعة من ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية في عدد من الدول العربية. 

وشارك الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ممثلا لوزارة التضامن الاجتماعي  في فعاليات الورشة التي عقدت فى إطار التعاون العربي المشترك لتعزيز قدرة العاملين في مجال الحماية الاجتماعية على استخدام البيانات المستمدة من إطار الرصد الميداني، وفهم كيفية الحصول على البيانات المدققه وآليات استخدامها، ضمن الإطار التنفيذي ودعم عمليات التخطيط وتعزيز الاتصال على المستوى الإقليمي، كذلك تعزيز المفاهيم حول الرقمنة وتحديد وتطوير استراتيجيات وخطط وأنظمة الحماية الاجتماعية. 

كما تناولت الورشة تطوير فهم أعمق للاستخدام الفعال للبيانات وتحليلها ودعم اتخاذ القرار،  كما تم التدريب على استخدام  نظام Monitoring DFA، مع التركيز على شرح كيفية بناء مؤشرات الاداء وتحليل البيانات .

وعلى هامش اعمال الورشة وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية استقبلت  ختام شنيكات مدير عام صندوق المعونة الوطنية، الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية فى زيارة ميدانية للصندوق.

واستعرض عبد الرحمن التجربة المصرية وجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير برامج الحماية الاجتماعية خاصة برنامج "تكافل وكرامة" واضطلع  على التجربة الأردنية وجهود صندوق الإعانة الوطني في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد وبرامج التمكين الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات للأُسر المُستفيدة.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بما تشهده  نظم الحماية الاجتماعية في الأردن من تطور، مؤكدًا على التعاون الوثيق وتبادل الخبرات بين الجانبين دعما لتطوير نظم الحماية بين الدول العربية.

الاجتماعي جمهورية مصر العربية في ورشة العمل وزارة التضامن مصر العربية الحماية الاجتماعية الأردنية قطاع الشؤون الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

نائب وزير الصحة

الصحة: تحويل طبيبة النوبتجية والأسنان للتحقيق ونقلهما خارج منطقة الشروق.. تفاصيل

جانب من الفاعليات

ضمن مبادرة تمكين .. جامعة عين شمس تواصل توعوية أسر الطلاب ذوي الإعاقة

ألسن عين شمس

ألسن عين شمس تبحث مع الجامعة المفتوحة التحول الرقمي في تدريس اللغة الصينية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد