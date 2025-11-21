قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
أخبار البلد

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

محمد غالي

يبحث العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن موعد بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد إعلان وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، حيث تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب وما في حكمها، إلى جانب 3 أيام لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

تبدأ الجهات الحكومية صرف مرتبات شهر نوفمبر اعتبارا من الاثنين 24 نوفمبر 2025، بينما يتم صرف متأخرات الشهر نفسه أيام 6 و9 و10 نوفمبر، وفقا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية.

أيام صرف مرتبات نوفمبر 2025

يتم صرف المرتبات على مدار 5 أيام كالتالي:
الاثنين 24 نوفمبر 2025
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الخميس 27 نوفمبر 2025
الجمعة 28 نوفمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

تبدأ عملية الصرف يوم 24 ديسمبر 2025، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات العاملين عن شهر أكتوبر بدأ في 23 أكتوبر، مع صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر نفسه. 

كما يتم صرف مرتبات نوفمبر بدءا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6 و9 و10، بينما تصرف مرتبات ديسمبر بدءا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه. 

ويتم إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأكد د. شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ضرورة التزام العاملين بالمواعيد المعلنة وتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مشيرا إلى أن المرتبات ستكون متاحة اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

جدول زيادات المرتبات 2025


جدول زيادات المرتبات 2025

تضمن القرار الأخير لوزارة المالية زيادة مرتبات يوليو 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفيما يلي الجدول التفصيلي بعد الزيادة:


الدرجة الوظيفية           قبل الزيادة  جنيه           بعد الزيادة  جنيه

الدرجة الممتازة                    12200                       13800

الدرجة العالية أو ما يعادلها   10200                       11800

درجة مدير عام أو ما يعادلها  8700                         10300

الدرجة الأولى أو ما يعادلها    8200                        9800

الدرجة الثانية                       7200                        8500

الدرجة الثالثة  التخصصية     6700                        8000

الدرجة الرابعة                      6200                        7300

الدرجة الخامسة  الخدمات المعاونة  6000             7100

الدرجة السادسة  الخدمات المعاونة   6000           7100

