يبحث العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن موعد بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد إعلان وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، حيث تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب وما في حكمها، إلى جانب 3 أيام لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

تبدأ الجهات الحكومية صرف مرتبات شهر نوفمبر اعتبارا من الاثنين 24 نوفمبر 2025، بينما يتم صرف متأخرات الشهر نفسه أيام 6 و9 و10 نوفمبر، وفقا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية.

أيام صرف مرتبات نوفمبر 2025

يتم صرف المرتبات على مدار 5 أيام كالتالي:

الاثنين 24 نوفمبر 2025

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

الأربعاء 26 نوفمبر 2025

الخميس 27 نوفمبر 2025

الجمعة 28 نوفمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

تبدأ عملية الصرف يوم 24 ديسمبر 2025، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات العاملين عن شهر أكتوبر بدأ في 23 أكتوبر، مع صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر نفسه.

كما يتم صرف مرتبات نوفمبر بدءا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6 و9 و10، بينما تصرف مرتبات ديسمبر بدءا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

ويتم إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأكد د. شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ضرورة التزام العاملين بالمواعيد المعلنة وتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مشيرا إلى أن المرتبات ستكون متاحة اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

جدول زيادات المرتبات 2025

تضمن القرار الأخير لوزارة المالية زيادة مرتبات يوليو 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفيما يلي الجدول التفصيلي بعد الزيادة:



الدرجة الوظيفية قبل الزيادة جنيه بعد الزيادة جنيه

الدرجة الممتازة 12200 13800

الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 11800

درجة مدير عام أو ما يعادلها 8700 10300

الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 9800

الدرجة الثانية 7200 8500

الدرجة الثالثة التخصصية 6700 8000

الدرجة الرابعة 6200 7300

الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6000 7100

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6000 7100