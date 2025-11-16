قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025
عبد الفتاح تركي

موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025 .. يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصة المعلمين، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، وذلك عقب البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة المالية، والذي تضمن جدول الصرف وآلية توزيع المرتبات وفق نظام الشرائح المعمول به منذ أشهر، لضمان سيولة مالية ومنع التزاحم على ماكينات الصرف الإلكتروني.

وأكدت وزارة المالية في بيانها أن صرف المرتبات سيبدأ من يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2025 ويستمر حتى يوم الأحد 24 نوفمبر 2025، وذلك بحسب تقسيم الجهات والوزارات والهيئات الحكومية على عدة أيام، لضمان تنظيم عملية الصرف وتخفيف الضغط على شبكة الصرافات الآلية، خاصةً مع تزايد الاعتماد على ماكينات ATM والمحافظ الإلكترونية.

زيادة المرتبات والمعاشات

المواعيد التفصيلية لصرف مرتبات نوفمبر 2025

بحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن صرف المرتبات سيتم على النحو التالي:

الأربعاء 20 نوفمبر 2025:

العاملون بوزارات: التربية والتعليم – التعليم العالي – المالية – الصحة – التضامن الاجتماعي – التموين – النقل – الهجرة – الاتصالات – القوى العاملة – الأوقاف – الثقافة.

مديريات الخدمات التابعة لهذه الوزارات في المحافظات.

الهيئات الحكومية المستقلة المرتبطة بها.

الخميس 21 نوفمبر 2025:

العاملون بوزارات: الداخلية – العدل – الإسكان – الزراعة – الاستثمار – التعاون الدولي – البترول – الطيران المدني – السياحة.

الجهات القضائية.

الجهات التابعة لمجلس الوزراء.

الأحد 24 نوفمبر 2025:

بقية الوزارات والهيئات التي لم تصرف في اليومين السابقين.

الجهات الحكومية المتأخرة في إرسال كشوف المرتبات في الموعد المحدد.

زيادة المرتبات

تنبيه هام بشأن الزيادات والعلاوات

أكدت وزارة المالية استمرار صرف جميع الزيادات الجديدة التي تم إعلانها مسبقًا، وتشمل:

  • الحد الأدنى للأجور المحدث.
  • علاوات تحسين الدخل.
  • حوافز الأداء الخاصة بقطاع التعليم.
  • زيادات المعلمين وفق جدول مرتب مُعلن مسبقًا.

كما شددت الوزارة على أن جميع المستحقات المالية ستكون متاحة في الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية في مواعيدها دون تأخير.

صرف المرتبات عبر المحافظ الإلكترونية

في إطار التحول الرقمي، دعت وزارة المالية الموظفين إلى:

  • تنشيط بطاقات الدفع الحكومية.
  • استخدام المحافظ الإلكترونية لسحب المرتبات أو الدفع المباشر.
  • الاعتماد على التكنولوجيا المالية لتجنب التكدس.
صرف مرتبات

نصائح للموظفين أثناء صرف الرواتب

  • تجنب التزاحم على ماكينات الصراف أول يوم.
  • استخدام أكثر من ماكينة ATM إذا كانت الشبكة بطيئة.
  • تفعيل المحفظة الإلكترونية كوسيلة بديلة للسحب.
  • متابعة رصيد المرتب عبر التطبيقات البنكية.
