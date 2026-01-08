قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية شاملة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بـ رأس غارب

إيمان طلعت

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن إطلاق جامعة الأزهر لقافلة طبية إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر على مدار أربعة أيام.

ويأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة المصرية والمبادرات الرئاسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية إلى توفير الخدمات الصحية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان.

وأوضح صديق أن القافلة الطبية تنظمها وحدة الدعم المستمر والإغاثة الإنسانية بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة.

وأشار صديق إلى أن القافلة الطبية تعكس حرص جامعة الأزهر على العمل بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين في الأماكن النائية؛ حرصًا على رعايتهم والعناية بهم.

وقال صديق: إن القافلة تضم كوكبة من أساتذة الطب في جميع التخصصات الطبية؛ مثل: "الباطنة - والجراحة - والرمد - والمخ والأعصاب - والأطفال - والأنف والأذن والحنجرة - والأسنان - والصيدلة".

وقال صديق: إن خطة عمل القافلة تتضمن إجراء الكشف الطبي على مواطني مدينة رأس غارب والقرى المحيطة بها، بجانب ذلك تقوم القافلة بصرف الأدوية بالمجان للمواطنين بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، كما تتضمن خطة عمل القافلة إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك، وتحويل الحالات الكبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر في القاهرة (الحسين الجامعي - سيد جلال - الزهراء).

ووجه صديق الشكر والتقدير إلى فريق العمل بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي برئاسة الدكتور ياسر حلمي، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث مدير مركز التميز الدولي، مشيدًا بجهود وحدة الدعم المستمر والإغاثة الإنسانية بمركز التميز في الإعداد والتجهيز لهذه القوافل الطبية.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر سيرت العديد من القوافل الطبية الشاملة على مدار العام الماضي 2025م التي جابت جميع محافظات الجمهورية.

جامعة الأزهر محافظة البحر الأحمر الدكتور محمود صديق

