جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر .. تترقب شرائح واسعة من العاملين في الدولة والقطاع الخاص مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، بعد إعلان وزارة المالية عن الجدول الزمني الرسمي لصرف الرواتب.

تحرص الوزارة كل شهر على تنظيم عملية الصرف لضمان سهولة حصول الموظفين والمعلمين والعاملين في الهيئات الحكومية على مستحقاتهم المالية في مواعيد محددة دون تزاحم أو تأخير.

تأتي خطة صرف المرتبات هذا الشهر وسط اهتمام متزايد من العاملين بمتابعة تواريخ الصرف الدقيقة، خاصة في ظل اقتراب موسم الأعياد والمناسبات التي ترفع معدلات الإنفاق لدى الأسر المصرية.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

أعلنت وزارة المالية رسميًا أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، ويستمر حتى السبت 30 نوفمبر 2025، لتسهيل حصول جميع الموظفين على رواتبهم وفق نظام منظم يمنع التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي أو مكاتب البريد.

وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف مقسّمة على عدة أيام لضمان انسيابية الخدمة، بحيث يحصل كل قطاع أو وزارة على مرتباته في يوم محدد مسبقًا.

الوزارات التي تصرف مرتباتها يوم 24 نوفمبر

وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية، يبدأ صرف المرتبات يوم 24 نوفمبر للوزارات والجهات الآتية:

مجلس النواب.

مجلس الأمن القومي.

الجهاز المركزي للمحاسبات.

المجلس القومي لحقوق الإنسان.

المجلس الأعلى للصحافة.

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وزارة القوى العاملة.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزارة التضامن الاجتماعي.

مديريات الطرق والنقل في جميع المحافظات.

ويشمل هذا اليوم صرف رواتب العاملين في الهيئات التابعة لتلك الجهات أيضًا.

الوزارات التي تصرف مرتباتها يوم 25 نوفمبر

أما يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، فسيتم صرف مرتبات الوزارات والهيئات الآتية:

التعليم العالي والبحث العلمي.

التنمية المحلية.

العدل.

الكهرباء والطاقة المتجددة.

التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الاستثمار والتعاون الدولي.

التربية والتعليم والتعليم الفني.

الزراعة واستصلاح الأراضي.

الخارجية.

الشباب والرياضة.

المالية.

المحكمة الدستورية العليا.

الأزهر الشريف.

دار الإفتاء المصرية.

هيئة النيابة الإدارية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

هيئة قضايا الدولة.

مجلس الوزراء.

النيابة العامة.

اللجنة العليا للانتخابات.

وتشمل المواعيد نفسها العاملين في المصالح التابعة لهذه الوزارات أو الهيئات، لتيسير عملية الصرف في يوم واحد لكل قطاع إداري.

صرف المرتبات لبقية العاملين في أيام 26 و27 و30 نوفمبر

أكدت وزارة المالية أنه سيتم استكمال صرف المرتبات لبقية العاملين الذين تخلفوا عن مواعيد الصرف المحددة في الأيام السابقة، خلال أيام 26 و27 و30 نوفمبر 2025.

ويمكن لجميع العاملين صرف رواتبهم من أي ماكينة صراف آلي «ATM» أو من خلال فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتهيب الوزارة بجميع العاملين عدم التزاحم أو التكدس في اليوم الأول للصرف، نظرًا لأن الرواتب تكون متاحة في الحسابات البنكية طوال فترة الصرف المحددة دون قيود زمنية.

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2025 حسب الدرجات الوظيفية

بحسب بيانات وزارة المالية، تتوزع قيمة المرتبات لشهر نوفمبر 2025 وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو الآتي:

الدرجة الممتازة: من 12.200 إلى 13.800 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10.200 إلى 11.800 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8700 إلى 10.300 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8200 إلى 9800 جنيه.

الدرجة الثانية: من 7200 إلى 8500 جنيه.

الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6700 إلى 8000 جنيه.

الدرجة الرابعة: من 6200 إلى 7300 جنيه.

الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6000 إلى 7100 جنيه.

الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6000 إلى 7100 جنيه.

وتشير الوزارة إلى أن هذه القيم تشمل الزيادات المقررة ضمن حزمة تحسين الأجور التي تم تطبيقها مؤخرًا لدعم العاملين في مواجهة ارتفاع الأسعار.

أماكن صرف المرتبات في شهر نوفمبر 2025

تتيح وزارة المالية صرف المرتبات عبر قنوات متعددة لتقليل الضغط على أماكن معينة، وتشمل:

ماكينات الصرف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات.

فروع البريد المصري.

فروع البنوك الحكومية والتجارية التي يتبعها الموظفون.

كما يمكن للعاملين في بعض الجهات صرف رواتبهم عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة لتعزيز الشمول المالي.

توجيهات وزارة المالية للعاملين قبل الصرف

دعت وزارة المالية الموظفين إلى التحلي بالانضباط والالتزام بمواعيد الصرف المحددة لكل جهة، لتفادي الزحام وضمان سهولة التعامل مع ماكينات الصرف.

وأكدت أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات فور بدء الصرف ولن تُسحب تلقائيًا، ما يمنح الموظفين مرونة في السحب في الوقت المناسب.

كما شددت على أن الصرف الإلكتروني يأتي ضمن خطة الدولة للتحول إلى نظام مالي رقمي متكامل يسهم في تعزيز الشفافية وسرعة الأداء في المؤسسات الحكومية.

استعدادات البنوك لماكينات الصرف

بالتزامن مع إعلان جدول صرف المرتبات، كثفت البنوك العاملة في مصر إجراءاتها لتغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقد الكافي لتغطية عمليات السحب خلال أسبوع الصرف.

كما تم التنسيق مع البريد المصري لتوفير سيولة نقدية مناسبة في جميع مكاتبه لتلبية احتياجات العاملين، خاصة في القرى والمناطق الريفية.

بهذا التنظيم الدقيق، تسعى وزارة المالية إلى تسهيل حصول المواطنين على مرتباتهم قبل نهاية الشهر، مع ضمان انسيابية الصرف وتحقيق الاستقرار المالي للأسر المصرية.



ويأتي صرف مرتبات نوفمبر 2025 في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي والحوكمة المالية، بما يضمن استدامة الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين.