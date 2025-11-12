قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: الجهود الدبلوماسية المصرية بالسودان فخر للأجيال القادمة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة
مصيرنا واحد.. وزير الخارجية: التنسيق المصري السوداني قوي وصلب وعلى أعلى مستوى
وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا
مدير عام مصلحة الضرائب يكشف المستور ويفضح رجال أعمال ومحاسبين في قضية رشوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
عبد الفتاح تركي

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر .. تترقب شرائح واسعة من العاملين في الدولة والقطاع الخاص مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، بعد إعلان وزارة المالية عن الجدول الزمني الرسمي لصرف الرواتب. 

تحرص الوزارة كل شهر على تنظيم عملية الصرف لضمان سهولة حصول الموظفين والمعلمين والعاملين في الهيئات الحكومية على مستحقاتهم المالية في مواعيد محددة دون تزاحم أو تأخير.

تأتي خطة صرف المرتبات هذا الشهر وسط اهتمام متزايد من العاملين بمتابعة تواريخ الصرف الدقيقة، خاصة في ظل اقتراب موسم الأعياد والمناسبات التي ترفع معدلات الإنفاق لدى الأسر المصرية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

أعلنت وزارة المالية رسميًا أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، ويستمر حتى السبت 30 نوفمبر 2025، لتسهيل حصول جميع الموظفين على رواتبهم وفق نظام منظم يمنع التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي أو مكاتب البريد.

وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف مقسّمة على عدة أيام لضمان انسيابية الخدمة، بحيث يحصل كل قطاع أو وزارة على مرتباته في يوم محدد مسبقًا.

صرف مرتبات مايو

الوزارات التي تصرف مرتباتها يوم 24 نوفمبر

وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية، يبدأ صرف المرتبات يوم 24 نوفمبر للوزارات والجهات الآتية:

  • مجلس النواب.
  • مجلس الأمن القومي.
  • الجهاز المركزي للمحاسبات.
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان.
  • المجلس الأعلى للصحافة.
  • الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.
  • المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
  • وزارة التموين والتجارة الداخلية.
  • وزارة القوى العاملة.
  • وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
  • وزارة التضامن الاجتماعي.
  • مديريات الطرق والنقل في جميع المحافظات.

ويشمل هذا اليوم صرف رواتب العاملين في الهيئات التابعة لتلك الجهات أيضًا.

المرتبات والمعاشات

الوزارات التي تصرف مرتباتها يوم 25 نوفمبر

أما يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، فسيتم صرف مرتبات الوزارات والهيئات الآتية:

  • التعليم العالي والبحث العلمي.
  • التنمية المحلية.
  • العدل.
  • الكهرباء والطاقة المتجددة.
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية.
  • الاستثمار والتعاون الدولي.
  • التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • الزراعة واستصلاح الأراضي.
  • الخارجية.
  • الشباب والرياضة.
  • المالية.
  • المحكمة الدستورية العليا.
  • الأزهر الشريف.
  • دار الإفتاء المصرية.
  • هيئة النيابة الإدارية.
  • الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
  • هيئة قضايا الدولة.
  • مجلس الوزراء.
  • النيابة العامة.
  • اللجنة العليا للانتخابات.

وتشمل المواعيد نفسها العاملين في المصالح التابعة لهذه الوزارات أو الهيئات، لتيسير عملية الصرف في يوم واحد لكل قطاع إداري.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

صرف المرتبات لبقية العاملين في أيام 26 و27 و30 نوفمبر

أكدت وزارة المالية أنه سيتم استكمال صرف المرتبات لبقية العاملين الذين تخلفوا عن مواعيد الصرف المحددة في الأيام السابقة، خلال أيام 26 و27 و30 نوفمبر 2025.
ويمكن لجميع العاملين صرف رواتبهم من أي ماكينة صراف آلي «ATM» أو من خلال فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتهيب الوزارة بجميع العاملين عدم التزاحم أو التكدس في اليوم الأول للصرف، نظرًا لأن الرواتب تكون متاحة في الحسابات البنكية طوال فترة الصرف المحددة دون قيود زمنية.

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2025 حسب الدرجات الوظيفية

بحسب بيانات وزارة المالية، تتوزع قيمة المرتبات لشهر نوفمبر 2025 وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو الآتي:

  • الدرجة الممتازة: من 12.200 إلى 13.800 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10.200 إلى 11.800 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8700 إلى 10.300 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8200 إلى 9800 جنيه.
  • الدرجة الثانية: من 7200 إلى 8500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6700 إلى 8000 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: من 6200 إلى 7300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6000 إلى 7100 جنيه.
  • الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6000 إلى 7100 جنيه.

وتشير الوزارة إلى أن هذه القيم تشمل الزيادات المقررة ضمن حزمة تحسين الأجور التي تم تطبيقها مؤخرًا لدعم العاملين في مواجهة ارتفاع الأسعار.

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

أماكن صرف المرتبات في شهر نوفمبر 2025

تتيح وزارة المالية صرف المرتبات عبر قنوات متعددة لتقليل الضغط على أماكن معينة، وتشمل:

  • ماكينات الصرف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات.
  • فروع البريد المصري.
  • فروع البنوك الحكومية والتجارية التي يتبعها الموظفون.

كما يمكن للعاملين في بعض الجهات صرف رواتبهم عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة لتعزيز الشمول المالي.

توجيهات وزارة المالية للعاملين قبل الصرف

دعت وزارة المالية الموظفين إلى التحلي بالانضباط والالتزام بمواعيد الصرف المحددة لكل جهة، لتفادي الزحام وضمان سهولة التعامل مع ماكينات الصرف.
وأكدت أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات فور بدء الصرف ولن تُسحب تلقائيًا، ما يمنح الموظفين مرونة في السحب في الوقت المناسب.

كما شددت على أن الصرف الإلكتروني يأتي ضمن خطة الدولة للتحول إلى نظام مالي رقمي متكامل يسهم في تعزيز الشفافية وسرعة الأداء في المؤسسات الحكومية.

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

استعدادات البنوك لماكينات الصرف

بالتزامن مع إعلان جدول صرف المرتبات، كثفت البنوك العاملة في مصر إجراءاتها لتغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقد الكافي لتغطية عمليات السحب خلال أسبوع الصرف.
كما تم التنسيق مع البريد المصري لتوفير سيولة نقدية مناسبة في جميع مكاتبه لتلبية احتياجات العاملين، خاصة في القرى والمناطق الريفية.

بهذا التنظيم الدقيق، تسعى وزارة المالية إلى تسهيل حصول المواطنين على مرتباتهم قبل نهاية الشهر، مع ضمان انسيابية الصرف وتحقيق الاستقرار المالي للأسر المصرية.

موعد مرتبات شهر أكتوبر 2024

ويأتي صرف مرتبات نوفمبر 2025 في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي والحوكمة المالية، بما يضمن استدامة الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين.

مرتبات نوفمبر مرتبات نوفمبر 2025 جدول صرف المرتبات وزارة المالية صرف الرواتب الحكومية مواعيد المرتبات رواتب المعلمين مرتبات العاملين بالدولة صرف المرتبات عبر البريد ماكينات الصرف الآلي مرتبات القطاع الحكومي مرتبات القطاع الخاص أخبار المرتبات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

بالصور

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

هنادي مهنا رفقة زوجها أحمد خالد صالح في افتتاح مهرجان القاهرة

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر

تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد