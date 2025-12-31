لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

ضعف أو اعتلال عضلة القلب مرض يُصيب عضلة القلب، ويؤثر في الأشخاص بطرق مختلفة؛ فبعضهم قد لا تظهر عليه أي أعراض، بينما يعاني آخرون من أعراض تتفاقم تدريجيًا مع ازدياد تلف عضلة القلب.

قد تتشابه الأعراض بين الأنواع المختلفة من المرض، وتشمل الأعراض الشائعة:

-ضيق التنفس، خاصة بعد المجهود البدني.

-الدوخة

-الاغماء.

-ألم الصدر.

-الارهاق والتعب العام.

-تورم الذراعين والساقين.

-خفقان القلب.

الأسباب وراء ضعف عضلة القلب:

يمكن تصنيف ضعف أو اعتلال عضلة القلب إلى أولي وثانوي.

-الاعتلال الأولي: ينجم عن أسباب تؤثر مباشرة في عضلة القلب فقط مثل الاضطرابات الوراثية.

-الاعتلال الثانوي: يحدث نتيجة حالة مرضية تؤثر في القلب وأجزاء أخرى من الجسم، ومن الأسباب الشائعة:

-أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

-العدوى، مثل التهاب الكبد الوبائي C.

-أمراض الغدد الصماء، مثل داء السكرى.

-الاضطرابات العصبية العضلية، مثل الحثل العضلي.

-نقص العناصر الغذائية، مثل نقص النياسين.

وفي بعض الحالات، قد يتطور اعتلال عضلة القلب دون سبب واضح معروف.