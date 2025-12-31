ماكرون: الحلفاء سيقدمون التزامات لحماية أوكرانيا في اجتماع 6 يناير

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، أن الحلفاء سيقدمون التزامات لحماية أوكرانيا في اجتماع 6 يناير، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، اليوم الأربعاء، أن بلاده تؤمن بأنها ستنتصر في أوكرانيا، حيث تقود موسكو هجوماً مستمراً منذ ما يناهز 4 سنوات.

ودعا بوتين في تصريحاته الروس إلى "دعم أبطالنا" الذين يقاتلون في أوكرانيا، قائلا: "نؤمن بكم وبنصرنا".

وتمنى بوتين عاما سعيدا للمقاتلين والقادة في أوكرانيا، وأضاف: "صدقوني، ملايين الناس في كل أنحاء روسيا يفكرون بكم".