نتائج مبدئية مشجعة لخدمة جديدة تعيد تعريف مفهوم صرف المرتبات في مصر

أعلنت إحدى الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية عن نتائج أولية مشجعة بعد مرور شهرين فقط على إطلاق خدمة جديدة تمكّن الموظفين من الحصول على جزء من رواتبهم المستحقة في أي وقت من الشهر.

وكشفت البيانات أن نحو ٥٧ في المئة من الموظفين استخدموا الخدمة خلال الأسابيع الأولى لتغطية احتياجات مالية طارئة، فيما عبّر ٨٨ في المئة عن شعور أكبر بالتقدير والانتماء تجاه مؤسساتهم.

وبيّن الاستطلاع المبدئي أن ٧٥ في المئة من المستخدمين أوصوا بزملائهم لتجربة الخدمة، بينما أكد ٦٧ في المئة أنها ساعدتهم على تجنّب الديون ورسوم الاقتراض قصيرة الأجل، في حين أبدى ٤٤ في المئة رضاهم عن مرونتها وسهولة الوصول إليها. وتتيح المنظومة للشركات إدارة الخدمة رقميًا بالكامل، بما يضمن أمان المعاملات وشفافيتها وفق الأطر التنظيمية المحلية.

وأكد احمد ناصف المدير التنفيذي للعمليات أن المبادرة تمثل استجابة واقعية لاحتياجات الدخل المرن في سوق العمل، مشيرًا إلى أن معدل المشاركة المرتفع خلال فترة قصيرة يعكس الثقة في الحلول الرقمية المسؤولة.