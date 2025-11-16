قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش بالقانون

معتز الخصوصي

أكدت وزارة المالية في بيانها أن صرف المرتبات سيبدأ من يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2025 ويستمر حتى يوم الأحد 24 نوفمبر 2025، وذلك بحسب تقسيم الجهات والوزارات والهيئات الحكومية على عدة أيام، لضمان تنظيم عملية الصرف وتخفيف الضغط على شبكة الصرافات الآلية، خاصةً مع تزايد الاعتماد على ماكينات ATM والمحافظ الإلكترونية.

المواعيد التفصيلية لصرف مرتبات نوفمبر 2025

بحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن صرف المرتبات سيتم على النحو التالي:

الأربعاء 20 نوفمبر 2025:

العاملون بوزارات: التربية والتعليم – التعليم العالي – المالية – الصحة – التضامن الاجتماعي – التموين – النقل – الهجرة – الاتصالات – القوى العاملة – الأوقاف – الثقافة.

مديريات الخدمات التابعة لهذه الوزارات في المحافظات.

الهيئات الحكومية المستقلة المرتبطة بها.

الخميس 21 نوفمبر 2025:

العاملون بوزارات: الداخلية – العدل – الإسكان – الزراعة – الاستثمار – التعاون الدولي – البترول – الطيران المدني – السياحة.

الجهات القضائية.

الجهات التابعة لمجلس الوزراء.

الأحد 24 نوفمبر 2025:

بقية الوزارات والهيئات التي لم تصرف في اليومين السابقين.

الجهات الحكومية المتأخرة في إرسال كشوف المرتبات في الموعد المحدد.

وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

