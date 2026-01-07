تشكيل نظام عالمي جديد.. خالد عكاشة يحلل المشهد السياسي العالمي

قال العميد خالد عكاشة، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، إن العالم لا يشهد إعادة إنتاج للنظام الدولي الذي تشكل عقب الحرب العالمية الثانية؛ بل يمر بمرحلة تشكيل نظام عالمي جديد كان يُفترض أن يقوم على مبادئ أخلاقية تهدف إلى منع الحروب، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى نتائج عكسية، خاصة على صعيد المعادلات الأمنية الدولية.

وأوضح "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن أكثر المتضررين من هذا التشكل الجديد؛ هم الدول الهشة التي تعاني من صراعات داخلية أو نزاعات حدودية، محذرًا من أن هذه الدول باتت مهددة بالتقسيم والتشرذم، وأن إعلان انفصال أقاليم أو أجزاء من دول، مع الاعتراف بها من قِبل دول أخرى؛ قد لا يكون أمرًا مفاجئًا في المرحلة المقبلة.

وانتقد السلوك الأمريكي في إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتجاهل تعقيدات المشهد الأمني في بعض المناطق، وتلجأ إلى إجراءات رمزية، مثل القصف الذي استهدف شمال نيجيريا، والذي صاحَبته دعاية سياسية على طريقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحت ذريعة اضطهاد المسيحيين، واصفًا هذا الخطاب بأنه إعلان سطحي ومستخف بجذور الأزمات الحقيقية.

وأكد عكاشة أن ما يحدث حاليًا يندرج في إطار تصرفات وردود أفعال رمزية قد تسهم في تأجيج نشاط التنظيمات الإرهابية بدلًا من احتوائها، معتبرًا أن هذا النهج يعكس اختزالًا أمريكيًا للأزمات المعقدة، في محاولة لتسويق "تريند" سياسي وإعلامي للعالم بالإضافة إلى توسع كبير في مفهوم عسكرة الخلافات والمشكلات بعيدًا عن أي مقاربة أو حل سياسي.