قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باسل عادل: مشاركتنا في البرلمان جاءت جهدًا شخصيًا بلا تنسيق مُسبق | فيديو
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تشكيل نظام عالمي جديد.. خالد عكاشة يحلل المشهد السياسي العالمي

خالد عكاشة
خالد عكاشة
هاني حسين

قال العميد خالد عكاشة، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، إن العالم لا يشهد إعادة إنتاج للنظام الدولي الذي تشكل عقب الحرب العالمية الثانية؛ بل يمر بمرحلة تشكيل نظام عالمي جديد كان يُفترض أن يقوم على مبادئ أخلاقية تهدف إلى منع الحروب، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى نتائج عكسية، خاصة على صعيد المعادلات الأمنية الدولية.

وأوضح "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن أكثر المتضررين من هذا التشكل الجديد؛ هم الدول الهشة التي تعاني من صراعات داخلية أو نزاعات حدودية، محذرًا من أن هذه الدول باتت مهددة بالتقسيم والتشرذم، وأن إعلان انفصال أقاليم أو أجزاء من دول، مع الاعتراف بها من قِبل دول أخرى؛ قد لا يكون أمرًا مفاجئًا في المرحلة المقبلة.

وانتقد السلوك الأمريكي في إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتجاهل تعقيدات المشهد الأمني في بعض المناطق، وتلجأ إلى إجراءات رمزية، مثل القصف الذي استهدف شمال نيجيريا، والذي صاحَبته دعاية سياسية على طريقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحت ذريعة اضطهاد المسيحيين، واصفًا هذا الخطاب بأنه إعلان سطحي ومستخف بجذور الأزمات الحقيقية.

وأكد عكاشة أن ما يحدث حاليًا يندرج في إطار تصرفات وردود أفعال رمزية قد تسهم في تأجيج نشاط التنظيمات الإرهابية بدلًا من احتوائها، معتبرًا أن هذا النهج يعكس اختزالًا أمريكيًا للأزمات المعقدة، في محاولة لتسويق "تريند" سياسي وإعلامي للعالم بالإضافة إلى توسع كبير في مفهوم عسكرة الخلافات والمشكلات بعيدًا عن أي مقاربة أو حل سياسي.

خالد عكاشة عكاشة اخبار التوك شو مصر ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

نابولي

نابولي يفلت من الهزيمة أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

مؤتمر صحفى

عمر هشام: سلسلة مصر 2026 تنقل الجولف المصري إلى مرحلة جديدة وتدعم السياحة والاقتصاد الوطني

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد