الأسهم الأوروبية تتباين تحت ضغط تهديدات ترامب بشأن جرينلاند

أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
أ ش أ

تباينت الأسهم الأوروبية، مستهل تداولات اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم إقليم جرينلاند، ما أثار حالة من القلق في الأسواق الإقليمية وحد من شهية المخاطرة.


واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 605.74 نقطة، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5% ليصل إلى 25017.27 نقطة.


وهبط مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.2% إلى 10093.55 نقطة، فيما استقر مؤشر كاك الفرنسي عند 8234.13 نقطة.


وجاءت تحركات الأسواق بعد تحول سريع في بؤرة الاهتمام العالمية، عقب إعلان الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لتنتقل الأنظار إلى تصريحات ترامب بشأن جرينلاند، الإقليم الذاتي الحكم التابع للدانمارك.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس وطاقمه يدرسون مجموعة من الخيارات المتعلقة بجرينلاند، بما في ذلك خيارات عسكرية، مؤكدة أن القضية تُبحث من منظور الأمن القومي الأمريكي، في ظل ما وصفه ترامب بتزايد النشاط الروسي والصيني في المنطقة القطبية.


وفي المقابل، جددت كل من جرينلاند والدانمارك التأكيد على أن الإقليم ليس معروضا للبيع، فيما أصدر قادة أوروبيون بيانا مشتركا شددوا فيه على أن مستقبل جرينلاند يقرره شعبها، وأن القرار يعود حصرا إلى جرينلاند والدانمارك.


وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت شركة GSK البريطانية عن نتائج إيجابية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار بيبيروفيرسين، وهو علاج محتمل لالتهاب الكبد الوبائي المزمن B، حيث حقق الدواء أهدافه الرئيسية وأظهر معدلات شفاء وظيفية ذات دلالة إحصائية مقارنة بالعلاج القياسي.


وفي سياق منفصل، كشفت شركة Reckitt Benckiser عن خطط لإعادة نحو 1.6 مليار جنيه استرليني للمساهمين عبر توزيعات أرباح خاصة، عقب الانتهاء من بيع أعمال Essential Home، على أن يتم صرف الأرباح خلال فبراير شباط المقبل.


كما أعلنت شركة Topps Tiles عن أداء قوي خلال الربع الأول من السنة المالية 2026، مسجلة نموا في الإيرادات بنسبة 3.7% على أساس سنوي، بدعم من قوة المبيعات التجارية، لتسجل العلامة التجارية خامس ربع على التوالي من النمو المماثل.

