باسل عادل: مشاركتنا في البرلمان جاءت جهدًا شخصيًا بلا تنسيق مُسبق | فيديو
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة تحذر من الحقنة السحرية ومراكز التخسيس الوهمية: خطر حقيقي على المواطنين

محمد البدوي

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين من الانسياق وراء إعلانات مراكز التخسيس غير المرخصة، وما يُروج له تحت مسمى «الحقنة السحرية» لإنقاص الوزن، مؤكدًا أن الوزارة تشن حملات رقابية مكثفة للتصدي لهذه الظاهرة التي تمثل تهديدا مباشرا للصحة العامة.

إعلانات مضللة وغير علمية

وأوضح عبد الغفار، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الإعلانات التي تزعم فقدان 5 إلى 10 كيلوجرامات خلال أسبوع واحد؛ هي إعلانات مضللة ولا تستند لأي أساس علمي.

المعدل الصحي الآمن لإنقاص الوزن

وأكد أن المعدل الصحي الآمن عالمياً لإنقاص الوزن يتراوح بين نصف كيلو إلى كيلو واحد أسبوعياً فقط، محذراً من أن فقدان الوزن السريع قد يؤدي إلى حصوات المرارة وفقدان الكتلة العضلية.
 

إغلاق مئات المراكز المخالفة

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، عن نجاح الوزارة في إغلاق نحو 300 مركز تخسيس غير مرخص خلال العام الماضي، من بين المراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية. 

وأشار إلى أن هناك نحو 2800 مركز مرخص ومعتمد تخضع للمتابعة والرقابة الدورية؛ لضمان سلامة المواطنين.

