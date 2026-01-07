الصحة تحذر من الحقنة السحرية ومراكز التخسيس الوهمية: خطر حقيقي على المواطنين

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين من الانسياق وراء إعلانات مراكز التخسيس غير المرخصة، وما يُروج له تحت مسمى «الحقنة السحرية» لإنقاص الوزن، مؤكدًا أن الوزارة تشن حملات رقابية مكثفة للتصدي لهذه الظاهرة التي تمثل تهديدا مباشرا للصحة العامة.

إعلانات مضللة وغير علمية

وأوضح عبد الغفار، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الإعلانات التي تزعم فقدان 5 إلى 10 كيلوجرامات خلال أسبوع واحد؛ هي إعلانات مضللة ولا تستند لأي أساس علمي.

المعدل الصحي الآمن لإنقاص الوزن

وأكد أن المعدل الصحي الآمن عالمياً لإنقاص الوزن يتراوح بين نصف كيلو إلى كيلو واحد أسبوعياً فقط، محذراً من أن فقدان الوزن السريع قد يؤدي إلى حصوات المرارة وفقدان الكتلة العضلية.



إغلاق مئات المراكز المخالفة

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، عن نجاح الوزارة في إغلاق نحو 300 مركز تخسيس غير مرخص خلال العام الماضي، من بين المراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك نحو 2800 مركز مرخص ومعتمد تخضع للمتابعة والرقابة الدورية؛ لضمان سلامة المواطنين.