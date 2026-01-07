برلماني: الصحة والبيئة ودعم الفلاحين على رأس أولويات المرحلة المقبلة

أكد النائب محيي الدين القطان أن ملف الصحة يتصدر أولوياته داخل مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

وشدد على أن محافظة كفر الشيخ تعاني من تحديات كبيرة في هذا القطاع، خاصة ما يتعلق بأوضاع المستشفى العام ونقص غرف العناية المركزة، التي تعمل حاليا بإمكانات محدودة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات، الأمر الذي يفرض ضغوط متزايدة على الأطقم الطبية وينعكس سلبا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن مستشفى الطوارئ الجامعي ما زال يمثل أزمة قائمة، في ظل عدم اكتمال العمل به رغم مرور نحو خمس سنوات على إنشائه، ورغم الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها فيه، والتي تقدر بمليارات الجنيهات، مؤكدا أن هذا الملف يتطلب مراجعة شاملة وتدخا حاسما للإسراع بالانتهاء من المشروع، مع ضرورة قيام وزارتي التعليم العالي والصحة بتقييم الوضع الحقيقي للمستشفى.

وأضاف النائب أن هناك ملفات أخرى تحظى باهتمام بالغ، من بينها مشكلات الفلاحين والقضايا البيئية، إلى جانب الأزمات المرورية، خاصة في مدينة قلين التي تعاني من تكدسات مرورية حادة بسبب اعتمادها على طريق فردي واحد، فضلا عن مشكلات المصارف داخل المدينة.

وأكد أن تطوير المرافق العامة والبنية التحتية سيكون ضمن أولويات عمله خلال المرحلة المقبلة.