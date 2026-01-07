قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
فن وثقافة

علا رامي: تعرضت للظلم فنيا وبقالي 10 سنين مش بشتغل

علا رامي
علا رامي

قالت الفنانة علا رامي، إن هناك أعمال فنية كثيرة تعرض عليها ولكنها ليست مناسبة فلذلك قررت أن تجلس في منزلها حتى تجد العمل الذي يليق بها، موضحة أن الجمهور اشتاق لها كثيراً بسبب غيابها ودائماً ما يتذكرها بأعمالها التي قدمتها.


وتابعت علا رامي، حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: «أن غيابها أمر غير خارج عن إرادتها، وأنا بمثل بقالي 37 سنة وقاعدة في البيت من 10 سنين من غير شغل لأن مفيش حد بيعرض عليا حاجة ومنتظرة يتصلوا عليا وده حال كل الممثلين.


وأشارت الفنانة علا رامي، إلى أنها تعرضت للظلم فنياً من بداية دخولها التمثيل حتى 15 سنة فن وفي تلك الفترة كانت القنوات الفضائية قليلة للغاية، والمنصات الرقمية لم تكن حاضرة، فكانت تقدم أعمال فنية ولم تُعرض للجمهور، والفرص وقتها كانت محدود وبطبيعة الحال تقدمت في العمر فبالتالي أدوارها تغيرت.

واختتمت الفنانة علا رامي، أنه ليس هناك فنان رقم 1 في الجيل الحالي، ولا يصح أن يخرج النجم علينا في تصريحات بالعلن ويقول على نفسه أنه الأعلى أجراً أو نمبر وان، فالفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز نجوم لديهم جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1486418519125520&id=100057394183673&mibextid=ZbWKwL

علا رامي اخبار الفن نجوم الفن

لقاء سويدان
رابطة تجار سيارات
فوائد البنجر بدون سلق
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
