علا رامي: تعرضت للظلم فنيا وبقالي 10 سنين مش بشتغل

قالت الفنانة علا رامي، إن هناك أعمال فنية كثيرة تعرض عليها ولكنها ليست مناسبة فلذلك قررت أن تجلس في منزلها حتى تجد العمل الذي يليق بها، موضحة أن الجمهور اشتاق لها كثيراً بسبب غيابها ودائماً ما يتذكرها بأعمالها التي قدمتها.



وتابعت علا رامي، حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: «أن غيابها أمر غير خارج عن إرادتها، وأنا بمثل بقالي 37 سنة وقاعدة في البيت من 10 سنين من غير شغل لأن مفيش حد بيعرض عليا حاجة ومنتظرة يتصلوا عليا وده حال كل الممثلين.



وأشارت الفنانة علا رامي، إلى أنها تعرضت للظلم فنياً من بداية دخولها التمثيل حتى 15 سنة فن وفي تلك الفترة كانت القنوات الفضائية قليلة للغاية، والمنصات الرقمية لم تكن حاضرة، فكانت تقدم أعمال فنية ولم تُعرض للجمهور، والفرص وقتها كانت محدود وبطبيعة الحال تقدمت في العمر فبالتالي أدوارها تغيرت.

واختتمت الفنانة علا رامي، أنه ليس هناك فنان رقم 1 في الجيل الحالي، ولا يصح أن يخرج النجم علينا في تصريحات بالعلن ويقول على نفسه أنه الأعلى أجراً أو نمبر وان، فالفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز نجوم لديهم جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.



