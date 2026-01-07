الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص يدير عدة مراكز للتخسيس والتجميل ويقوم بحقن المرضى بنفسه؛ ليتبين لاحقا أنه لا يحمل أي مؤهل طبي، وأنه خريج كلية الحقوق، مؤكداً إحالته إلى الجهات القضائية المختصة بتهم انتحال صفة طبيب وإدارة منشآت طبية دون ترخيص.

تحذير من حقن مجهولة المصدر

وفيما يتعلق بحقن التخسيس، شدد عبد الغفار على ضرورة التأكد من تسجيل أي مستحضر طبي لدى هيئة الدواء المصرية، محذراً من استخدام الحقن مجهولة المصدر أو التي يتم الترويج لها بأسماء تجارية غير مسجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تمثله من مخاطر جسيمة على صحة المواطنين.

ترخيص المنشآت الطبية

ودعت وزارة الصحة، المواطنين، إلى التأكد من وجود ترخيص المنشأة الطبية معلقاً في مكان واضح داخل العيادات والمراكز.

كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن قانونية ومصداقية مراكز التخسيس من خلال الاتصال على الخط الساخن (105) قبل التوجه إليها، في إطار حرصها على حماية صحة وسلامة المواطنين.