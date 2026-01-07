قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق 143 منشأة طبية خاصة وتحرير 15 محضرًا خلال شهر ديسمبر بالبحيرة
على غرار فيلم كده رضا.. خريج علوم ينتحل صفة شقيقه التوأم الطبيب في وحدة صحية بالبحيرة
بينهم 4 سودانيين.. إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة
عمليات البحث تتواصل.. القسام برفقة الصليب الأحمر للبحث عن جثة آخر محتجز إسرائيلي
مناظرة جثمان فران صفط اللبن تكشف المستور.. خاص
مد المهلة 3 أشهر.. رابط وخطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توسع نفطي يضع غانا على خريطة مراكز الطاقة في غرب إفريقيا

النفط
النفط
أ ش أ

تشهد غانا تحولا لافتا في قطاع الطاقة بعد ارتفاع إنتاجها من النفط الخام بنحو 70 ألف برميل يوميا، في تطور يعزز مكانتها كمركز نفطي صاعد في غرب إفريقيا.
وتمنح تلك الطفرة، وفق منصة "بيزنس أفريكا"، اقتصاد غانا دفعة قوية في وقت تتزايد فيه المنافسة الإقليمية على الاستثمارات النفطية بخلاف تدفقات النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.


عزز حقل جوبيلي البحري إنتاج النفط الخام إلى نحو 70,000 برميل يوميا عقب استكمال بئر الإنتاج J 74. 


ويعد هذا البئر الثاني الذي تم حفره ضمن حملة تطوير جوبيلي 2025–2026، حيث سجل نحو 50 مترا من الطبقة المنتجة الصافية ومن المتوقع أن يسهم بأكثر من 10,000 برميل يوميا بمجرد تشغيله الكامل.


وتم اكتشاف حقل جوبيلي عام 2007 ويدار من قبل شركة كوسموس إنرجي بالشراكة مع تالو أويل، والشركة الوطنية للنفط الغانية (GNPC)، وشركة بتروسا. 
ويشكل الحقل دعامة أساسية لإنتاج غانا البحري، إلا أن الإنتاج كان يشهد تراجعا تدريجيا خلال السنوات الأخيرة بسبب قِدَم البنية التحتية.


من جانبها، أكدت حكومة الالتزام بتوسيع إنتاج النفط وتشجيع الاستثمار. 
ويأتي البئر الجديد ضمن برنامج تطوير بحري أوسع يشمل خمسة آبار إضافية تمت الموافقة عليها لعام 2026 مع بدء حفر البئر الإنتاجي التالي بالفعل.


ويقول المحللون إن زيادة الإنتاج ستساعد على استقرار إنتاج غانا وتعزيز إمدادات النفط في غرب إفريقيا، حيث تهيمن بعض الحقول البحرية القليلة على الصادرات. 
وعلى صعيد المالية العامة، من المتوقع أن توفر الزيادة في الإنتاج دعما مهما لعائدات الحكومة، لتكمل إيرادات الذهب، المصدر التقليدي الأكبر للبلاد.


ويتوقع المسؤولون أن يسهم ارتفاع الإنتاج في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين التخطيط المالي وسط تقلبات أسعار السلع العالمية.


ويؤكد شركاء حقل جوبيلي على أهمية الاستمرار في الاستثمار وإدارة المكمن لضمان مكاسب طويلة الأجل، في إطار هدف المشروع لترسيخ مكانة غانا كقوة نفطية صاعدة في غرب إفريقيا.
 

توسع نفطي غانا غرب إفريقيا قطاع الطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

كأس امم إفريقيا

بعد 19 عاما.. عودة تاريخية لإريتريا إلى التصفيات الإفريقية

فينيسيوس جونيور

الخلاف يتصاعد.. توقف مفاوضات تمديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد

خماسي المنتخب

بالدراجات.. خماسي منتخب مصر في جولة استجمام بمدينة أكادير

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد