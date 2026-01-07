عبدالمنعم سعيد: ترامب يتبنى نمطًا جديدًا من «الإمبريالية» يقوم على استعراض القوة وتحقيق الهيمنة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن العالم يمر حاليًا بوضع دولي استثنائي غير مسبوق، لا يمكن قياسه على حقبة الحرب الباردة أو مفاهيم تعدد الأقطاب التقليدية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بطبيعة خاصة تختلف عن جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين.

وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن ترامب يتبنى نمطًا جديدًا من "الإمبريالية الحديثة"، يقوم على استعراض القوة وتحقيق الهيمنة دون الدخول في حروب ذات تكلفة بشرية أو مالية مرتفعة، على غرار ما حدث في العراق أو أفغانستان، لافتًا إلى أن هذا التوجه ظهر بوضوح في ما وصفه بـ"حرب الاثني عشر يومًا مع إيران".

وأضاف أن الصورة الأكبر لهذه الإمبريالية الجديدة تتجسد في السعي للسيطرة على فنزويلا، من خلال محاولات غزوها وخطف رئيسها وزوجته، وفرض شروط اقتصادية على القيادة الجديدة، من بينها المطالبة بتوريد مليوني برميل نفط يوميًا للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن أهمية فنزويلا لا تقتصر على كونها دولة نفطية، بل تمتلك أيضًا معادن نادرة، متطرقًا إلى حديث ترامب عن جزيرة جرينلاند، مؤكدًا أن هذا الطرح لا يضعه في مواجهة مع الدنمارك فقط، بل مع أوروبا بأكملها، ما يعكس اتساع نطاق التوترات الدولية.