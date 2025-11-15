قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: ملتزمون بزيادة مساهمات القطاع الخاص فى العمل المناخي والاقتصاد الأخضر

وزير المالية و رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
وزير المالية و رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتطلع إلى محفظة استثمارية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تكون أوسع وأكثر تنوعًا وتوافقًا مع أولوياتنا التنموية الوطنية، لافتًا إلى أهمية توسيع نطاق التعاون المشترك فى القطاعات ذات الأولوية كالنقل المستدام والطاقة المتجددة.

وقال كجوك، فى لقائه مع أجاي بوشان، نائب نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على هامش مشاركتهما فى مؤتمر المناخ بالبرازيل، إن الاستثمارات الخاصة بمصر ارتفعت بنسبة ٧٣٪ لنرى إمكانيات قوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع وتحلية المياه، يمكن أن تفتح آفاقًا واعدة للتعاون المشترك.

أضاف : ملتزمون بزيادة مساهمات القطاع الخاص فى العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر، ونعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى البنية التحتية من خلال آليات وأدوات تمويلية مبتكرة.

وأشار إلى أنه من المهم استخدام الضمانات والتمويل بالعملة المحلية والأدوات المختلطة ونماذج تخفيف مخاطر الاستثمار فى البنية التحتية، لافتًا إلى نتطلع إلى حصة تمويلية أكبر للدول الأعضاء غير الإقليميين.

وزير المالية التحول الأخضر اخبار مصر مال واعمال العمل المناخي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع التصنيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

كريستيان بوليسيتش

بوليسيتش يؤكد طموح ميلان في لقب الدوري ويكشف كواليس غيابه عن المنتخب واستعداده لديربي الغضب

كأس القارات للأندية

إطلاق تذاكر كأس القارات للأندية قطر 2025 واستعدادات مكثفة لبيراميدز

جوارديولا وعمرو يوسف

عمرو يوسف يثير تفاعلاً واسعًا بعد ظهوره مع جوارديولا وتعليقه الطريف عن مرموش

بالصور

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

بنتلي
بنتلي
بنتلي

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد