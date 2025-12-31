محافظ الأقصر: طفرة تنموية شاملة خلال عام 2025 وتدفق سياحي غير مسبوق

شهدت محافظة الأقصر العديد من الافتتاحات لمشروعات تنموية وخدمية مختلفة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار احتفالاتها بعيدها القومي، والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، طبقا للقرار الجمهوري رقم (378) لسنة 2009، الذي رفع مستوى الأقصر الإداري، والذي نصّ على تحويل الأقصر من مدينة ذات طابع خاص (مجلس أعلى) إلى محافظة الأقصر،



وذكر محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة في تصريحات لـ وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بمحافظات الصعيد وبفضل التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية والتنمية البشرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.



وأوضح المحافظ أن إجمالي الاستثمارات الحكومية بمحافظة الأقصر بلغ نحو 4.2 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2025/2026، موجّهة لدعم قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

* «حياة كريمة».. إنجاز 589 مشروعًا بإسنا وأرمنت

وأشار محافظ الأقصر إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تضم 687 مشروعًا، تم الانتهاء من 589 مشروعًا بمركزي إسنا وأرمنت، مستهدفة 36 قرية، وأسهمت في إحداث طفرة حقيقية بالمناطق الريفية.

كما تضمنت إنجازات العام إلى جانب تلك الافتتاحات، قيام الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بافتتاح المجزر الآلي بقرية الحبيل بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، كما تم بوضع حجر أساس سوق الحبيل الحضاري.

وأقيم المجزر الآلي بالحبيل، على مساحة 7200 متر مربع، ويضم صالة ذبح بمساحة 1000 متر تحتوي على صندوقي ذبح؛ الأول بسعة 15–20 رأسًا في الساعة، والثاني مخصص للأوزان من 400 إلى 650 كجم بنفس المعدل ويشمل المجزر خط تعليق من الاستانلس يمتد من صناديق الذبح حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، ووحدة للجلادة لسلخ الجلود بعد الذبح، ووحدة وزن ومنطقة غسيل الذبائح تمهيدًا للاستلام، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليون جنيه.

ويقام سوق الحبيل الحضاري إلى تم وضع حجر الأساس له على مساحة 5 أفدنة، بعد تخصيص موقع جديد له طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2018، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح محافظة الأقصر لإقامة السوق، على أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل. وتتكون وحدات البيع من عشر عنابر لبيع الخضر والفاكهة تضم 55 وحدة مساحات مظللة لعرض المحاصيل وميزان قباني ومساحات لإعادة تدوير النفايات وغرف الثلاجات والحفظ المبرد ومراكز الفرز والتعبئة والتغليف ـ يضم المقر الإداري قاعة اجتماعات وفروع للبنوك ومكاتب إدارية على مساحة 900م2.

كما تم تسليم 100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع إسكان الطود الاجتماعي، ويضم المشروع إجمالي 600 وحدة سكنية بمساحة 65 مترًا مربعًا للوحدة (إسكان متوسط).

كما شهدت المحافظة افتتاح مشروع تطوير كورنيش البر الغربي الجديد بمدينة القرنة الذي تم الانتهاء من تنفيذه ليكون لوحة فنية علي نهر النيل وممشي سياحي عالمي بطول 1930 متر.

وشمل المشروع إنشاء 11 بازاراً، ومسرحاً مكشوفاً، وممشى زجاجياً داخل النيل، ومطاعم ونافورة مضيئة، بالإضافة إلى إنشاء السوق السياحي الملحق الذي يضم 22 بازاراً مصممة وفق الهوية البصرية للأقصر ومزودة بمنظومة إطفاء وكاميرات مراقبة، وتضمن المشروع أيضاً تطوير ورفع كفاءة مواقف مدينة القرنة (موقف الأتوبيسات والدواب وموقف الموتوسيكلات) بمساحات إجمالية تتجاوز 11 ألف متر مربع، وتجهيزها ببوابات إلكترونية ومرافق خدمية، كما افتتاح موقف سيارات الأجرة الجديد أسفل محور سمير فرج بمنطقة القرنة، المقام على مساحة 4200 متر مربع ليستوعب 85 سيارة تخدم أربعة خطوط رئيسية.

وفيما يتعلق بقطاع الاستثمار، شهد نشاطًا ملحوظًا خلال العام، تمثل في طرح العديد من المشروعات الاستثمارية والتعاقد عليها، إلى جانب جذب شركات استثمارية كبرى لتنفيذ مشروعات خدمية وسياحية وزراعية وتجارية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

* المشروعات المتعاقد عليها خلال العام الأول

وشهدت محافظة الأقصر تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، من بينها التعاقد على إقامة مجمع تعليمي متكامل يضم مدرسة بيئية وجامعة خاصة (جامعة مصر العليا) على مساحة نحو 71.77 فدانًا بمركز أرمنت، حيث تم وضع حجر الأساس للمشروع في 23 أبريل 2025.

كما تم تشغيل حمام السباحة الأوليمبي بالعوامية، بعد التعاقد مع مجموعة أندية «سيتي كلوب» تحت مظلة شركة «استادات للاستثمار» بنظام المشاركة، على أن تحصل المحافظة على 40% من العوائد.

وفي مجال الصناعات الغذائية جرى إنشاء مجمع الصناعات الغذائية بالأقصر، كما تم التعاقد على إنشاء مزرعة نموذجية متكاملة (سمكية – حيوانية – إنتاج زراعي) بناحية الرزيقات بمركز أرمنت، على مساحة 9 أفدنة و7 قراريط و22 سهمًا لصالح إحدى الشركات.

كما شمل ذلك التعاقد على إقامة مجمع للصناعات الغذائية بقرية الكيمان بمركز إسنا، إلى جانب مجمع متكامل لتجفيف وتعبئة الطماطم، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، لصالح إحدى شركات التنمية الزراعية.

* المجمعات الصناعية الحرفية بالمحافظة

وتضمنت الإنجازات التعاقد على إقامة عدد من المجمعات الصناعية الحرفية، من بينها المجمع الصناعي الحرفي بقرية الدير، والمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشغب بمركز إسنا، إضافة إلى مجمع حرفي بقرية السلام بمركز أرمنت.

كما تم التعاقد مع شركة «إنجاز جروب» المتخصصة في التنمية الصناعية لإنشاء مجمع صناعي حرفي لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل جديدة.

*تشغيل واستثمار المرسى السياحي أمام معبد الكرنك

وفي قطاع السياحة، جرى التعاقد على تشغيل واستثمار المرسى السياحي المقابل لساحة معبد الكرنك، مع شركة احدي الشركات السياحية «فايكينج ريفير كروز»، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة الأقصر على الخريطة السياحية العالمية.

وأكد المحافظ أنه تم دعم وتنظيم الفعاليات السياحية والثقافية والفنية الدولية داخل المحافظة وتنشيط السياحة الترويجية من خلال استضافة الوفود الإعلامية وشركات السياحة العالمية وتنفيذ برامج تعريفية للترويج للمقاصد السياحية بالأقصر.

وأوضح أن الأقصر شهدت إقبالا غير مسبوق في حركة البالون الطائر حيث يتم يوميا تسيير مئات الرحلات اليومية فوق البر الغربي والمعابد والمقابر الأثرية بمشاركة عشرات الشركات العاملة في هذا النشاط بما أسهم في تعزيز مكانة الأقصر كأحد أهم المقاصد العالمية لسياحة المغامرات والسياحة الثقافية.

وأشار إلى أن نسب الإشغال بالفنادق العائمة والثابتة أصبحت خلال مواسم كاملة العدد تجاوز أكثر بنسبة 100%خاصة أعياد الكريسماس ورأس السنة، وهو ما انعكس على زيادة عدد الليالي السياحية القادمة من الغردقة وتحقيق معدلات إنفاق سياحي مرتفعة

المشروعات الجاري طرحها والتعاقد عليها.

واشتملت المشروعات الجاري طرحها والتعاقد عليها على مشروع زراعي استثماري على مساحة 310 أفدنة بمنطقة المدامود بمركز الزينية، ومشروع زراعي تجاري متكاملًا بمركز الطود على مساحة 10 أفدنة و18 قيراطًا.

كما يجري التعاقد على إقامة مشروع تعبئة وتغليف بمساحة 600 متر مربع بمركز القرنة، لدعم سلاسل الإمداد الغذائية، إلى جانب مشروع مدينة ألعاب مائية (أكوا بارك) بمدينة الطود على مساحة 17 ألفًا و222 مترًا مربعًا.

وشملت الطروحات أيضًا مساحات مخصصة لمشروعات زراعية وسياحية وتجارية متنوعة بمراكز الزينية والقرنة والأقصر، من بينها إقامة منتجعات سياحية بيئية، وفنادق سياحية، ومناطق سكنية وتجارية خدمية متكاملة، وإقامة مشروعات غذائية وحرفية كبرى.

وفيما يتعلق بالسلع أكد المحافظ أنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 510 ملايين جنيه خلال عام 2025، مع استقرار تام في صرف حصص الخبز والسلع عبر 633 منفذاً.

وأشار المحافظ في تصريحاته لـ"أ ش أ" إلى افتتاح محطة رفع الصرف الصحي بالمدينة الصناعية بالبغدادي، والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 3 آلاف متر مكعب يوميًا، وتخدم المنشآت والمصانع داخل المدينة الصناعية، بما يسهم في تحسين منظومة الصرف الصحي وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار.

كما جرى افتتاح أيضا موزع كهرباء المدينة الصناعية رقم (2) بالبغدادي، والذي يقوم بتغذية 15 مصنعًا، في إطار دعم واستقرار التيار الكهربائي للأنشطة الصناعية، وتعزيز قدرة المنطقة على استيعاب المزيد من الاستثمارات.

كما تم افتتاح ثلاثة مشروعات لمحطات رفع الصرف الصحي بمركز أرمنت، وهي مشروع محطة رفع صرف صحي المحاميد قبلي بقدرة 150 لتر/ثانية، وبتكلفة إجمالية بلغت 93 مليون جنيه، ضمن بروتوكول (بحري – قبلي – ديمقراط)، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع «مصنع المحركات»، وذلك على مساحة 700 متر مسطح، ويخدم المشروع نحو 20 ألف نسمة بقرية المحاميد قبلي. ويأتي المشروع ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة».

ومشروع محطة رفع صرف صحي المحاميد بحري بقدرة 327 لتر/ثانية، وبتكلفة 93 مليون جنيه، ضمن نفس البروتوكول، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع «مصنع المحركات»، على مساحة 500 متر مسطح، ويخدم نحو 20 ألف نسمة بقرية المحاميد بحري، ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، مع مشاركة واسعة من العمالة المحلية.

ومشروع حطة رفع صرف صحي الرزيقات قبلي الفرعية بقدرة 50 لتر/ثانية، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، تنفيذ شركة المقاولون العرب، على مساحة 500 متر مسطح، ويخدم المشروع نحو 7 آلاف نسمة بمنطقة الرزيقات الفرعية بمركز أرمنت، ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بمبادرة «حياة كريمة».

كما تم خلال العام الحالي افتتاح أربع محطات رفع صرف صحي ضمن مبادرة حياة كريمة، إلى جانب الانتهاء من إنشاء 23 مدرسة جديدة، بالإضافة إلى صيانة وتأهيل 58 مدرسة أخرى بمختلف مدن المحافظة.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة أن ما تحقق في ملف الأبنية التعليمية يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في التعليم، مشددًا على استمرار دعم المشروعات التعليمية لخفض الكثافات وتحسين البيئة التعليمية وتوفير مدارس آمنة ومجهزة لأبناء المحافظة.

وتضمنت افتتح مدرسة نجع الكوم للتعليم الأساسي بالبعيرات، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال الجزئي والصيانة التي استمرت 11 شهرًا، وشملت إنشاء 22 فصلًا جديدًا بالملحق، وصيانة المبنى القديم الذي يضم 11 فصلًا، ليصل إجمالي الفصول إلى 33 فصلًا (من بينها 6 فصول لرياض الأطفال).

كما تم افتتاح أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، التي شملت طلاء المبنى وفق الهوية البصرية، وتحديث قاعة "الكالتشوراما"، وتطوير المداخل وساحة انتظار الحافلات السياحية بطريق الكباش بهدف تطوير المكان كمنارة ثقافية معرفية وبالمظهر الحضاري اللائق بحضارة الأقصر.

واختتم محافظ الأقصر تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، الشاملة وتعزيز بيئة الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوفير فرص عمل حقيقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.