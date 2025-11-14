قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات
المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات
3 منتخبات مصرية في مهمة وطنية اليوم
أمريكا تطلق عملية الرمح الجنوبي لاستهداف تجار المخدرات في نصف الكرة الغربي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أهم تصريحات وزير المالية: تحسن في أرقام الديون.. وهذا موعد إعلان حزمة التسهيلات الضريبية

وزير المالية
وزير المالية
محمد شحتة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا في الوزارة فريق متناغم وكذلك على مستوى المجموعة الاقتصادية من الوزارات المعنية، وهذا مهم وضروري للنجاح لأنه لا أحد ينجح لوحده.

مركزية مصر للتصنيع والتصدير

وأضاف وزير المالية، على قناة "dmc"، أن لدينا رؤية بها قدر كبير من الاتفاق والتناغم، منوها أننا في فرصة استثنائية ولابد من الاستفادة منها لتكون مصر مركز رئيسي للتصنيع والتصدير في عدد كبير من المنتجات.

وأشار إلى أننا نمتلك سوقا كبيرا متنوعا وقدرات بشرية في كل المجالات وعدد كبير من الشباب من مجيدي بعض اللغات واتفاقيات تجارة بين عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية.

زيادة الاستثمار في مصر

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاستثمار في مصر زاد بنسبة كبيرة، وهناك تحسن في أرقام الدين، وأن أرقام الإيرادات تتحسن بمعدلات جيدة ومؤثرة وبدون أعباء جديدة.

وأضاف وزير المالية، على قناة "dmc"، أن الأهم من كل هذا أن الاستثمار الخاص في مصر زاد بنسبة 73% وهذا المؤشر نتابعه بنفس درجة الاهتمام مثل مؤشرات المالية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي في العام الماضي نما بشكل حقيقي بحجم الانتاج وليس الأسعار بعد عامين من التراجع وليس الاستقرار، منوها أن الربع الأول من هذا العام يشهد تحسن في القطاع الصناعي.

وأوضح أننا نحتاج إلى أوضاع إيجابية تجعل أي شركة خارجية تستثمر في مصر، منوها أن الاستقرار الاقتصادي والمؤشرات الإيجابية تجعل لدينا قدرة في إقناع الشركات بالسوق المصري والتوسع فيه.

كما نحتاج إلى حالة من اليقين والوضوح لعرضها على المستثمرين الراغبين في دخول سوق مصر، وإعطاء نظرة احنا رايحين فينا وبنفكر في ايه؟ وهذا ما سيتم إعلانه في الفترة المقبلة لتوضيح طريقة فكرنا للناس والمستهدف الذي نرغب في تحقيقه.

وأشار إلى أننا نريد خلق سياسة ضريبية تحقق إيرادات أكبر وداعمة للتصنيع والتصدير والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

إعلان حزمة التسهيلات الضريبية

كما نحتاج إلى مزيد من الاطمئنان والمنافسة ونحن سنفعل هذا الأمر وسنعلن عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التواصل الإعلامي الجيد والتوضيح المفيد ضرورة عبر كل أدوات التواصل والإمكانيات لتحقيق نتائج استثمارية أكبر.

وأضاف وزير المالية، على قناة "dmc"، أن العنصر البشري نركز عليه بشكل كبير هذا العام في وزارة المالية، بمضاعفة مخصصات للتدريب والتعيين ونظم إثابة أكبر.

وأشار إلى أننا نحاول تجنب وجود أعباء القطاع الصناعي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، منوها أننا نتبع منهج بطرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش في مجتمع الأعمال للاستفادة من الأفكار الجديدة قبل التنفيذ.

وأوضح أنه سيتم طرح حزمة التسهيلات الضريبية الشهر القادم للحوار بشأنها ثم نعتمدها بعد هذا النقاش.

وزير المالية أحمد كجوك الاستثمار مصر القطاع الصناعي التسهيلات الضريبية

طريقة عمل ميني بيتزا
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
