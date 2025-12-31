إدارة ترامب تسحب قوات الحرس الوطني من ثلاث مدن أمريكية كبرى | تفاصيل

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته تقوم بسحب قوات الحرس الوطني من مدن شيكاغو ولوس أنجلِس وبورتلاند، وذلك بحسب وسائل إعلام عالمية.

زيادة ثروة ترامب

ومن جهة أخرى، أفادت وكالة «بلومبيرج»، نقلًا عن مؤشر المليارديرات، بأن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته نمت بنحو 70% خلال أقل من عام ونصف العام، لتصل إلى 6.8 مليار دولار.

وجاء في تقرير الوكالة: «على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، نمت ثروة عائلة ترامب بنحو 70%، حتى بعد انخفاضها الأخير».

كما أشارت «بلومبيرج» إلى أن ثروة العائلة زادت بمقدار 282 مليون دولار خلال عام 2025، لتصل إلى 6.8 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة أن «العملة الرقمية التي جرى الترويج لها بشكل كبير أسهمت في هذه الزيادة، حيث رفعت ثروة عائلة ترامب بأكثر من 200 مليون دولار».

وأدرجت «بلومبيرج» عائلة ترامب ضمن أبرز الرابحين خلال العام الماضي، حيث تضم القائمة أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة «أوراكل» لاري إليسون، ورجل الأعمال إيلون ماسك، وسيدة الأعمال الأسترالية جينا رينهارت.