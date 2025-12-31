تيسير مطر: إنجازات الدولة المصرية تعكس رؤية الرئيس لبناء دولة قوية وحديثة

بعث النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الجديد، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق، وأن يحمل العام الجديد مزيدًا من النجاحات لمسيرة الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأكد تيسير مطر أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية كبرى وإصلاحات اقتصادية وتنموية يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة قوية وحديثة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل الجاد، والبناء على ما تحقق من إنجازات، مع تعزيز الاستقرار ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري.

كما وجه تيسير مطر التهنئة إلى الشعب المصري، مؤكدًا أن وعي المصريين وتماسكهم خلف قيادتهم السياسية يمثلان الركيزة الأساسية لعبور الأزمات ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للأجيال القادمة.

واختتم رئيس حزب إرادة جيل تصريحاته بالتأكيد على استمرار تحالف الأحزاب المصرية في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، والعمل المشترك من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية، داعيًا الله أن يكون العام الجديد عامًا يحمل الخير والأمن والرخاء لمصر وشعبها.