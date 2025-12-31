دعاء استقبال العام الجديد .. احرص عليه في قيام الليل

دعاء استقبال العام الجديد .. مع اقتراب بدء العام الجديد تشهد محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا في البحث عن صيغ لـ دعاء استقبال العام الجديد، حيث يسعى الكثيرون لاغتنام هذه اللحظة الزمنية المميزة للتقرب إلى الله والدعاء لأنفسهم ولأحبائهم وللمجتمع ككل. وتعبر هذه الأدعية عن تمنيات الخير والصحة والسعادة للجميع، وطموح أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه، حاملاً معه تحقيق الآمال واندحار الهموم.

دعاء استقبال العام الجديد

- اللهم اجعل هذا العام عام خير وبركة علينا وعلى من نحب.

- اللهم اجعل السنة الجديدة بداية لكل ما هو خير وسلام وطمأنينة.

- اللهم اجعله عاماً لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دعاء، واحفظ لنا مَن نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى.

- اللهم إني أسألك من خير هذه السنة، وأعوذ بك من شرها، اللهم اجعله عاماً ملئاً بالسعادة والفرح.

- اللهم إني أسألك أن تتحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيداً على الجميع.

- اللهم اجعلها سنة لا فقد فيها ولا ألم، سنة مليئة بالرضا والسكينة والفرج، وارزقنا الرضا والصبر والتيسير، واهدنا لما تحب وترضى.

- اللهم اجعلها سنة أجمل مما مضت، واجعل الباقي من عمري خيراً.

-اللهم احفظنا وأهلنا من كل سوء، وبارك لنا في صحتنا.

-اللهم اجعل العام الجديد خاليًا من الأمراض والأحزان، وامنحنا القوة والصبر.

-اللهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي.

-اللهم اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقى.



رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026

• أسأل الله العظيم في هذا العام الجديد أن يجعله عاماً مباركاً عليكم لتحقيق السعادة والنجاح.

• أهنئكم من القلب بحلول العام الميلادي الجديد 2026.

• اسأل الله لكم في العام الجديد الخير والعافية.

• كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الميلادي الجديد.

• عام سعيد عليكم وسنة مليئة بالخير والبركات.

• عام جديد سعيد يالغالي لك ولكل أسرتك، عسى العام الجديد يحمل لك الكثير من الخير.

• جاء العام الجديد عساك دائماً سعيد وعني قريب لست بعيد.

• في العام الجديد أتمنى لك دوام الصحة والعافية.

• كل عام وأنت بخير وأتمنى أن يكون عامك المقبل أفضل من كل الأعوام السابقة.

• تهنئة من القلب بالعام الجديد، بكل الحب أرسلها لكم وأدعو الله أن يجعل عامكم خير عام.

• إلى من أحبه قلبي، عام سعيد وأمل جديد وفرحة تملأ جوانب قلبك وتجعل كل أيامك عيد.

• كل عام وأنتم بخير والعام القادم تكونون في أفضل حال.

• العام الجديد طفل يولد ويحمل معه الأمل بأن غداً أفضل، عامكم سعيد مبارك.

• اللهم بارك هذا العام واجمع لكم فيه من كل الخير والرزق.

• هلا بالعام الجديد عساه يجعلك دائماً سعيد يا أغلى الناس.

دعاء بداية عام 2026

« اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة.

اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

« اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

دعاء اليوم الأخير من سنة 2025

يارب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، وأكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى.

هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت اللهم إني اسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.

اللهم إني اسألك أن تتحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

اللهم اجعلها سنه أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خير.